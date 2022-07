Oficial: PSDB do RN decide não se coligar com ninguém, nem para Governo nem para Senado

O PSDB do Rio Grande do Norte decidiu nesta quinta-feira (21), durante convenção cartorial em Natal, não formalizar coligação com nenhum candidato a senador e a governador nas eleições de 2022 no estado. O partido ficará neutro nas disputas majoritárias e lançará apenas nominatas para deputado estadual e deputado federal.

A maioria dos filiados do partido decidiu apoiar a reeleição da Governadora Fátima Bezerra e a candidatura ao Senado de Rogério Marinho. Diante da situação, o PSDB ofereceu a Rogério Marinho se coligar apenas para o Senado, mas o pré-candidato negou a oferta e disse que só aceitaria o apoio do partido caso houvesse uma coligação com o pré-candidato a governador Fábio Dantas.

Por causa do posicionamento neutro do partido na disputa, os filiados ficam liberados a apoiar quem quiserem para os cargos individualmente. O partido tem a maior bancada da Assembleia Legislativa com 12 deputados, dos quais 6 apoiam Fátima Bezerra, e os outros 6 apoiam Fábio Dantas para o Governo do Estado. Entre os demais filiados, a maioria, segundo apurou a reportagem, apoia a reeleição da Governadora.

Para o Senado, o partido apoia quase que por unanimidade a candidatura de Rogério Marinho.

Com informações da FM98Natal