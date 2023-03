Ocorrências policiais do final de semana em Mossoró

Final de semana marcado por 2 mortes violentas na cidade de Mossoró.

Na noite de sábado, 4, a vítima foi o ex-presidiário Alisson Augusto Silva Nascimento, o “Ursinho”, de 33 anos de idade, no bairro Santo Antônio. A investigação do crime ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Mossoró.

Também na noite do sábado, 4, um atropelamento na Rua Anderson Dutra, na localidade conhecida como Macarrão, no Bairro Aeroporto II, teve como vítima fatal, Jucicleide Pereira de Sá, 43 anos.

Segundo testemunhas, a vítima, que era natural de Catolé do Rocha no estado da Paraíba, tentava atravessar a via quando foi atropelada por uma motoneta.

Com o impacto da batida, Jucicleide bateu com a cabeça no asfalto e morreu na hora, antes da chegada do socorro médico. O condutor da motoneta, ficou ferido, recebeu atendimento do SAMU no local e precisou ser conduzido para o Hospital Tarcísio Maia.