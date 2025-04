Obras no Hospital Tarcísio Maia seguem com recursos garantidos e atendimento mantido durante reformas

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, está em reforma com obras em quatro setores — nutrição, centro cirúrgico, central de esterilização, pronto-socorro, lavanderia e pediatria — e continuará funcionando durante as intervenções, segundo informou Saudade Azevedo, coordenadora regional dos hospitais da rede estadual na região Oeste. De acordo com ela, a obra é viabilizada por emendas parlamentares e contrapartida do governo estadual.

“O objetivo é que até o final desse ano, início do próximo ano, a gente entregue a obra toda. A empresa que está hoje tem capacidade para fazer isso. E a gente tem recurso em caixa para fazer isso”, afirmou Saudade. Apenas a reforma do pronto-socorro, orçada em cerca de R$ 3,8 milhões, será custeada exclusivamente com emenda parlamentar. As demais reformas contam com contrapartida estadual. O investimento total é de R$ 10 milhões.

Durante a entrevista à 95 FM, a coordenadora explicou como funcionará a reforma sem a paralisação dos serviços: “Nós precisamos contra-referenciar alguns pacientes. Pacientes que, às vezes, nem têm perfil de Tarcísio, mas que adentram. Então, a gente vai ter que contra-referenciar esses pacientes. Não vai ser possível eu ter um corredor em meio a uma obra.” Ela reforçou que o hospital continuará atendendo normalmente: “Nós vamos atender. Agora, a gente vai tentar contra-referenciar esses pacientes de volta pros seus territórios. Com muita responsabilidade.”

Segundo a gestora, o Tarcísio Maia atende 100 pessoas por dia, sendo referência para cerca de 70 municípios, abrangendo a segunda, sexta e oitava regiões de saúde. “Hoje não existe contrapartida de municípios nenhum. O ônus é do Estado do Rio Grande do Norte. Total”, afirmou. Saudade sugeriu que, caso houvesse colaboração municipal, os serviços poderiam ser ampliados: “Se pudesse acontecer essa contrapartida com certeza os serviços melhorariam, né? Ajudaria bastante.”

Saudade também detalhou os recursos já utilizados para aquisição de equipamentos: “Foram quase R$ 4 milhões que veio para a compra de equipamento. Desses R$ 4 milhões, a gente ainda temR$ 1,2 milhão. Esse R$ 1,2 milhão já está licitado […] No projeto inicial dos quase R$ 5 milhões, era para a compra de 419 equipamentos, nós compramos 830. O dobro.”

Ao falar sobre as futuras melhorias, a coordenadora adiantou a intenção de solicitar novos aparelhos: “A gente quer pedir mais um tomógrafo do Tarcísio, um tomógrafo é pouco. A gente quer pedir mais um aparelho de endoscopia. Tem muitas coisas que nós queremos que o Tarcísio tenha a mais pra ter um serviço de melhor qualidade.”

Ela também comentou sobre a frequência de acidentes de trânsito que sobrecarregam o hospital, com destaque para vítimas do sexo feminino em motocicletas: “Era uma semana que só chegava mulher, mulher, mulher […] geralmente, fratura de face. Daí a importância do uso do capacete da forma correta. Senão, vai acontecer o que acontece todos os dias na porta daquela estrada.”