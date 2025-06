Mossoró Online

Obras do Polo Gás Sal ultrapassam 25% de execução e avançam na Costa Branca

Escrito por Redação junho 3, 2025

Fotos de Carlos Costa

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Companhia Potiguar de Gás (Potigás), segue avançando na implantação do Polo Gás Sal, projeto estratégico para o desenvolvimento da região salineira potiguar. A obra já atingiu 26% de execução física, com mais de 10 quilômetros de gasoduto lançados ao longo da BR-110, no trecho entre os municípios de Mossoró e Areia Branca.

Além da rede de gasodutos, a construção da Estação de Regulagem de Pressão — estrutura necessária para garantir segurança e controle na distribuição do gás natural — também está em ritmo acelerado, com 59% de execução. A previsão é que a estação seja concluída no segundo semestre deste ano, juntamente com o atendimento ao primeiro usuário da nova rede de gás natural na região.

O Polo Gás Sal contempla a implantação de 53 quilômetros de gasodutos e representa o maior investimento já realizado pela Potigás: R$ 34,5 milhões. As obras tiveram início em janeiro deste ano e a conclusão está prevista para junho de 2026.

A chegada do gás natural canalizado à Costa Branca beneficiará não apenas as indústrias salineiras, mas também postos de combustíveis, comércios e residências, fortalecendo a economia local e atraindo novos empreendimentos. “É uma obra há muito tempo esperada, e a Potigás cumpre seu papel de interiorização de um energético mais sustentável e alicerce para atração de indústrias”, destaca Marina Melo, diretora-presidente da companhia.