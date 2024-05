Obras do Hospital de Oncologia Pediátrica da Liga ultrapassam 60% de conclusão

As obras de infraestrutura do Hospital de Oncologia Pediátrica da Liga Contra o Câncer já ultrapassaram os 60% de conclusão. A nova unidade, que está localizada no bairro do Alecrim, em Natal, vai contar com 40 leitos de enfermaria e 10 de UTI, além de um setor exclusivo para Transplante de Medula Óssea. Instituição de caráter filantrópico, a Liga contou com recursos de doações para o financiamento da obra.

De acordo com levantamento feito pela entidade, até o fim de abril, mais da metade dos recursos foi originária do Ministério Público do Trabalho (MPT), que desde 2019 destina parcelas oriundas de processos de multas trabalhistas. Esses valores são destinados aos projetos, obras e compra de equipamentos de grande e pequeno porte, além de materiais permanentes, mobiliário, elevador, climatização e piso.

O projeto do hospital também conta com destinação de recursos para a Liga através de emenda individual do senador Styvenson Valentim no ano de 2023, que possibilitou que a instituição pudesse investir na obra. Além disso, a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva doou recursos para a aquisição de dois elevadores e elaboração do projeto de instalação de energia solar na unidade.

Além da estrutura de leitos, consultórios e UTI, o hospital ainda terá espaços destinados para brinquedoteca e lazer dos pacientes e acompanhantes.

“São graças às doações e a parceria com a sociedade e a classe política que a Liga consegue atender tão bem os pacientes que chegam em nossa instituição”, afirma o médico Roberto Sales, superintendente da Liga.