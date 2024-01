Obras do Centro Comercial de Mossoró serão iniciadas no dia 15 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Mossoró vai iniciar no próximo dia 15 de janeiro a obra de construção do Centro Comercial, localizado na rua Bezerra Mendes, no Centro da cidade. Para isso, vem adotando uma série de ações, seguindo um cronograma iniciado ainda em 2023 e que contemplará, entre outros pontos, a realocação temporária dos vendedores ambulantes que hoje atuam na Praça da Independência, no entorno do Mercado Central e na rua Bezerra Mendes.

Nesta quarta-feira (03), a Prefeitura de Mossoró realizará poda dos espaços para onde os vendedores serão realocados. Os ambulantes serão remanejados para estruturas preparadas, inclusive com montagem de tendas, nas ruas Meire e Sá, Francisco Peregrino e Travessa Martins de Vasconcelos, que serão interditadas a partir das 19h desta quarta-feira (03), para ficar à disposição dos ambulantes. A marcação dos locais dos ambulantes e isolamento das áreas para marcação também serão etapas feitas a partir deste 3 de janeiro.

A instalação provisória das tendas começa nesta quinta-feira (04). No dia 8 haverá a instalação de equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) no local e dia 9 as áreas serão isoladas, data a partir da qual serão concedidas autorizações provisórias para instalação de energia e disponibilizados veículos para realocação dos vendedores.

No próximo dia 8, um novo encontro com os ambulantes será realizado para tratar do assunto. O remanejamento para os locais será feito de 9 a 11 de janeiro.

Seguindo o cronograma, organizado pelas secretarias envolvidas, no dia 15 de janeiro a Prefeitura Municipal de Mossoró assinará ordem de serviço para início da obra. A construção do Centro Comercial, que integra o programa “Mossoró Realiza”, com investimento superior a R$ 10 milhões, tem como principal objetivo melhorar a organização dos vendedores locais ambulantes desenvolvendo a economia local e melhorando a mobilidade urbana das ruas, proporcionando acessibilidade, além de permitir a interação da população mossoroense com vendedores ambulantes em um único local, mais amplo, estruturado e seguro.

O cronograma de ações para dar início à construção do Centro Comercial teve início com o mapeamento dos ambulantes, seguido de reunião para discutir, com a associação que representa os vendedores, o processo de realocação necessário para que as obras sejam realizadas. Houve também reunião com taxistas e com a Diocese de Mossoró.