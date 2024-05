Obras de recuperação das rodovias iniciam pela RN 117

A estrada RN 117 foi a primeira a receber as obras de recuperação do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais. A rodovia liga Mossoró a Dix-Sept Rosado, além de ser rota para outros municípios no Oeste Potiguar.

A obra compõe o Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais sob jurisdição dos distritos rodoviários de Mossoró e Pau dos Ferros, totalizando 210,5 km, que teve ordem de serviço assinada pela governadora Fátima Bezerra no último dia 03. Além da RN 117, o lote 1 também irá recuperar a RN-015, entre Mossoró e Baraúna e 41 quilômetros da RN-177, de Pau dos Ferros a São Miguel.

De acordo com a governadora Fátima Bezerra, o programa irá contemplar quase 800 quilômetros nos sete distritos rodoviários do Estado, num investimento de R$ 428 milhões, financiado por recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio (PEF).

O prazo, que era para iniciar em junho, segundo a chefe do Executivo, está sendo antecipado devido a um esforço de trabalho da Secretaria de Infraestrutura (SIN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RN). Este primeiro lote representa investimento de R$ 134 milhões.

De acordo a diretora de Obras e Operações no Departamento de Estradas de Rodagem do RN, Natécia Nunes, no início da próxima semana terá início a obra do trecho do entroncamento da BR 304, saída de Mossoró /Baraúna.

Mais rodovias

A obra de recuperação do lote 2, maior trecho em extensão, com 301,5 km em dez trechos das regiões Seridó e Central, deve ser iniciada nos próximos dias, incluindo a RN-288, entre Acari e Caicó, com passagem pelos municípios de Cruzeta e São José do Seridó.

A diretora adiantou que já na próxima semana darão início a recuperação pela estrada que liga Caicó/Jardim de Piranhas. Em paralelo, também serão beneficiados os trechos Ipanguaçu/Alto do Rodrigues, e Caicó/São José do Sabugi, Ipueira até a divisa com a Paraíba.

“Esse é um importante programa de recuperação de rodovias e vai atuar em trechos críticos da rodovia, onde existe muita deformação, então a gente vai reciclar a base, em seguida vamos recapear toda a rodovia, todo o trecho, inclusive, com sinalização vertical e horizontal. Isso não é nenhum programa de manutenção e conservação de rodovias, não é um tapa-buracos”, disse Natécia.

A ordem de serviço para o inicio das obras do terceiro lote será assinado nos próximos dias pela governadora Fátima Bezerra.

LOTE 1

1° Distrito (Mossoró)

RN-015 – Mossoró/Baraúna – 44,0 km

RN-117 – Entroncamento da BR-304 (Mossoró) a Governador Dix-sept Rosado – 34,0 km

Estrada: Tibau/Grossos – 17,5 km

Total no Distrito: 95,5 km

6° Distrito (Pau dos Ferros)

RN-079 – Entroncamento BR-405/Marcelino Vieira/ Alexandria/Divisa RN-PB – 38,0 km

RN-177 – Rodolfo Fernandes/Entr. BR-405 – 11,0 km

RN-177 – Viçosa/Portalegre – 8,0 km

RN-177 – Francisco Dantas/ Entroncamento BR-226 (Pau dos Ferros) – 8,0 km

RN-177 – Pau Ferros/Encanto/São Miguel – 41,0 km

RN-177 – São Miguel/Coronel João Pessoa – 9,00 km

Total do Distrito: 115,0 km

Total do lote 1: 210,5 km