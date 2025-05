Obras de ampliação e reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia avançam em ritmo acelerado

A ampliação e reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, segue em ritmo acelerado. O investimento representa um importante avanço para a saúde pública da região Oeste do Rio Grande do Norte, dentro do plano estadual de fortalecimento e regionalização da rede hospitalar.

Os trabalhos na fase atual incluem melhorias em três blocos: pediatria, lavanderia e nutrição. Na ala da pediatria, já foram realizadas escavações e chumbamento das sapatas dos novos banheiros das enfermarias, execução de reboco e capiaços de janelas, além da recuperação de rebocos externos. Também estão em andamento as instalações hidráulicas e elétricas, com abertura de rasgos, passagem de eletrodutos e chumbamento de caixas.

No bloco da lavanderia foi concluído o emboço da área dos banheiros. As antigas tubulações de água fria foram retiradas e já foi iniciada a nova marcação e instalação. As instalações elétricas também estão em fase de execução, com rasgos, chumbamento de eletrodutos e caixas.

Já na nutrição, as equipes estão finalizando a revisão e conclusão das instalações elétricas (com rasgos e chumbamento de eletrodutos e caixas 4×2), além da revisão das instalações hidrossanitárias, que agora se encontram com todas as etapas pendentes já executadas.

Durante agenda realizada no último dia 21 de maio, a governadora Fátima Bezerra visitou o canteiro de obras, acompanhou de perto o andamento dos serviços e destacou a importância da ampliação da unidade como parte da estratégia de descentralização da saúde no estado.

Para a diretora do Hospital Tarcísio Maia, Karina Nóbrega, os avanços representam um marco na saúde da região. “Estamos vivendo um momento histórico para a saúde da região. Essas obras representam não apenas estruturas físicas, mas um salto na qualidade da assistência que oferecemos. Cada novo espaço construído é uma resposta concreta ao que a população tanto precisa: acesso digno, humanizado e eficiente à saúde pública”, afirmou.

O investimento total na obra é de R$ 10 milhões, com recursos do Governo do Estado e de emenda parlamentar do senador Sytvenson Valentim.