Obra na Barragem de Pau dos Ferros: Alto Oeste potiguar se prepara para chegada da água da transposição do São Francisco

Uma obra iniciada neste mês de fevereiro na barragem de Pau dos Ferros, marca a preparação para a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco à região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

A obra envolve a construção de comportas, além da instalação de duas tubulações de grande vazão de água e válvulas dispersoras, no final delas, que jogarão água para o Rio Apodi-Mossoró.

“O que nós estamos fazendo aqui é adequar a barragem de Pau dos Ferros para receber as águas oriundas da transposição do Rio São Francisco. Nós estamos instalando a tomada d’água suplementar que são duas redes de tubos com 2 mil milímetros”, afirmou ao g1 o diretor de infraestrutura hídrica do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), Luiz Hernani de Carvalho Jr.

Ao final das tubulações, duas válvulas dispersoras serão instaladas, com capacidade de vasão de 25 metros cúbicos de água por segundo, cada.

A obra tem custo previsto de R$ 39 milhões e faz parte dos serviços complementares para o recebimento da água pelo Ramal do Apodi – estrutura que deverá transportar, por gravidade, as águas do Rio São Francisco, a partir da estrutura de controle do Reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o Reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte, em uma extensão aproximada de 115,4 quilômetros.

A água vai entrar pela região Oeste do Rio Grande do Norte por meio de um túnel de 6,3 quilômetros de extensão em construção em Major Sales e seguir até a barragem de Angicos, em José da Penha. A obra foi visitada em setembro de 2023 pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). A previsão era de entrega da obra em 2025.

De lá, a água vai seguir o curso natural de rio até o açude Flechas e, em seguida, chegar à Barragem de Pau dos Ferros.

Por fim, a água saíra da barragem de Pau dos Ferros por meio do Rio Apodi-Mossoró, percorrendo a região Oeste potiguar até a Barragem de Santa Cruz, em Apodi. A estrutura em construção em Pau dos Ferros tem o objetivo de controlar essa vazão da água.

Segundo o Dnocs, a previsão é de que a obra em Pau dos Ferros dure 18 meses e seja concluída entre setembro e outubro de 2026. Além da barragem local, o diretor afirmou que o governo realiza obras de revitalização e adequação em outros 10 reservatórios do Rio Grande do Norte e Ceará, com custo estimado de R$ 200 milhões.