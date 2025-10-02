Obra em adutora de Nova Cruz garante segurança hídrica para 45 mil pessoas

A segurança hídrica e a qualidade do abastecimento para cerca de 45 mil pessoas nas cidades de Nova Cruz e Montanhas foram fortalecidas. A governadora Fátima Bezerra inaugurou nesta quinta-feira (02) a obra de renovação completa da Adutora de Nova Cruz, executada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

O Governo do Estado investiu um total de R$ 18,4 milhões, com recursos próprios da Caern, na substituição integral dos 40 km da adutora. O objetivo central foi acabar com as paradas de abastecimento e vazamentos que eram frequentes devido à tubulação antiga, garantindo um serviço mais contínuo e eficiente e, principalmente, reduzindo a perda de água no sistema.

A substituição da adutora que transporta água captada no rio Piquiri, em Pedro Velho, foi concluída em duas fases, a primeira, entre 2022 e 2024, quando foram substituídos 22 quilômetros de tubulação. Na segunda fase, concluída agora, foram substituídos mais 18 quilômetros. Com o fim da segunda etapa, a Adutora de Nova Cruz está 100% renovada, oferecendo maior capacidade e confiabilidade na distribuição de água para a região.