Obra de Picasso é arrematada por mais de R$ 200 milhões em leilão parisiense

Por RFI

Intitulada “Busto de Mulher com Chapéu de Flores (Dora Maar)“, a obra de 80×60 cm foi arrematada por um comprador estrangeiro. Estimada inicialmente em € 8 milhões (R$ 50 milhões), o valor disparou em uma disputa acirrada transmitida ao vivo.

O lance superou o recorde anterior do ano: o quadro “Busto de mulher” (1944), também retratando Dora Maar, vendido por R$ 147 milhões em setembro, em Hong Kong.

“Picasso e Dora Maar são estrelas incontornáveis dos leilões. Foi um momento emocionante, com o mundo inteiro acompanhando, seja na sala ou por telefone”, disse Christophe Lucien, leiloeiro responsável pela venda.

A tela é uma pintura a óleo de estilo cubista, marcada por cores vibrantes e uma expressão melancólica no rosto da musa. Dora Maar, figura central do movimento surrealista, foi companheira de Picasso por cerca de uma década. Segundo especialistas, o retrato revela uma suavidade incomum nas feições da modelo, contrastando com os traços mais duros que o artista costumava usar em obras anteriores.

A pintura nunca foi restaurada ou envernizada, mantendo-se em estado bruto desde sua criação. Ela é protegida apenas por hastes simples, o que aumenta seu valor histórico e artístico. Os atuais proprietários herdaram a obra do avô, adquirida durante a ocupação nazista, pouco antes da libertação de Paris, em 1944.

Poucas vezes mostrado, até recentemente esse retrato era conhecido apenas por uma imagem em preto e branco no catálogo oficial do artista. Fotografias feitas por Brassaï, amigo próximo de Picasso, em 1944, também confirmavam sua existência. A data de 11 de julho de 1943 está registrada no verso da tela, enquanto a assinatura do pintor aparece discretamente no canto superior esquerdo — um gesto típico de Picasso ao concluir suas obras.

Dora Maar, mais do que uma musa

Dora Maar, nascida Henriette Théodora Markovitch, foi uma artista de várias facetas que se destacou como fotógrafa e pintora. Seu trabalho começou a ganhar notoriedade nos anos 1930, quando produziu imagens marcantes para o mundo da moda, publicidade e fotografia de rua.

Com um olhar apurado e experimental, Dora explorou técnicas como fotomontagem, colagem e gravura, criando obras que misturavam o absurdo e o poético. Seu engajamento político também se refletia em sua arte: ela fotografou cenas urbanas de Londres, Paris e Barcelona, retratando cegos, sem-teto e crianças em situações de vulnerabilidade, o que a aproximou da fotografia documental com forte carga social.

