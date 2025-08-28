OAB/RN alerta para golpes de falsos advogados que utilizam dados do sistema judicial

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN), Carlos Kelsen, alertou nesta quinta-feira 28 sobre a prática de golpes cometidos por pessoas que se passam por falsos advogados utilizando informações extraídas do sistema judicial eletrônico. Em entrevista à TV Tropical, ele afirmou que os casos têm aumentado desde o início de 2025.

“Desde o início do ano, realmente, ao adentrar a OAB e assumir a gestão, a gente percebeu um aumento, realmente, desses contatos do número de pessoas que estão tentando aplicar golpes”, disse. Segundo Kelsen, os criminosos acessam dados disponíveis no Processo Judicial Eletrônico (PJe), como nome, endereço, qualificação e valores envolvidos nas ações, para se passar por advogados.

O presidente detalhou o modo de atuação: “Via WhatsApp, ele utiliza a foto do advogado da pessoa. Esse é que é o grande destaque, que o cliente acha que está se comunicando, realmente, com o advogado. E é nessa hora que pede valores, geralmente, mil, dois mil, três mil. Tem que ser um valor rápido, tem que ser pago de imediato, tem que ser no PIX de alguém totalmente diferente do advogado, do escritório ou do processo”.

Kelsen ressaltou que depósitos judiciais só podem ser feitos por meio de guia oficial vinculada ao Banco do Brasil. Ele explicou ainda que, embora parte das informações processuais seja pública, o acesso mais detalhado é feito por meio de token de advogados: “O acesso é através do sistema PJe, a gente não tem dúvida. E a informação que é extraída de lá é transformada, e isso transforma em crime”.

A OAB/RN tem articulado reuniões com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Forças de Segurança e a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. “Hoje a gente tem um contato muito próximo, com o doutor Felipe Botella, a gente todo dia praticamente se fala da informação, e eu tenho incentivado muito, não só a advocacia, a quando toma conhecimento, fazer o registro da ocorrência, trazer essa informação, o print do contato feito”, destacou Kelsen.

Na última semana, uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com outros estados, resultou na prisão de pessoas suspeitas de envolvimento com os golpes. “Essa operação foi da semana passada, partiu lá de Santa Catarina, eu tive inclusive contato com o presidente da OAB de lá. Dos presos aqui no Rio Grande do Norte, atingiram os seis estados essa operação específica, mas anteriormente teve uma operação daqui do Rio Grande do Norte, que atingiu uma pessoa em São Paulo, ela estava de posse de um computador, de vários computadores, melhor dizendo, e no sistema PJe do Estado do Rio Grande do Norte”, relatou.

Kelsen concluiu pedindo atenção da população: “Não existe na Justiça essa história de alguém ligar pra você e dizer que se não der custar o dinheiro hoje, esse dinheiro sai da Justiça”.