OAB Mossoró pede reforço no combate às endemias nos prédios da Segurança Pública

Representantes das Comissões de Saúde e Segurança Pública da OAB Mossoró estiveram na manhã de hoje, 4, na Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró junto à vice-presidente da Subseccional, Diana Paula, para oficializar um pedido de reforço no combate às endemias nos prédios da Segurança Pública de Mossoró.

O pedido foi motivado após a Comissão de Segurança Pública tomar conhecimento da existência de focos do Aedes aegypti na Delegacia da Mulher, que pode transmitir doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya aos agentes de segurança e demais pessoas que frequentam o espaço.

O conselheiro subseccional Max Delys, que também é membro da Comissão de Segurança Pública, pediu essa atenção à Vigilância em Saúde, representada pela diretora Érica Cibele da Cunha, pois a sociedade pode ser prejudicada com o adoecimento dos agentes que trabalham nas unidades de Segurança.

“Estive recentemente na Delegacia da Mulher, e lá é um local que recebe muitas pessoas, pois lida com os casos de violência doméstica. Então, a sociedade será muito prejudicada com a ausência dos agentes que venham a adoecer, por isso estamos pedindo essa atenção de forma geral com os órgãos de Segurança Pública”, disse.

A presidente da Comissão de Saúde, Marina Gurgel, lembrou que é preciso também fazer um trabalho de orientação entre os servidores desses órgãos, para que suas atitudes reflitam na diminuição dos focos. “Seria importante um trabalho educativo com eles, ensinando algumas medidas caseiras que ajudem no trabalho da Vigilância, pois não adianta ir lá, combater os focos e eles não fazerem o dever de casa”, pontuou.

A vice-presidente da OAB Mossoró, Diana Paula, também esteve presente na reunião e disse que a Subseccional quer estreitar os laços com as instituições, incluindo a Secretaria Municipal de Saúde. “Nós queremos trabalhar juntos, inclusive colocamos a OAB à disposição da Secretaria de Saúde, seja para uma assessoria jurídica, uma orientação ou para a execução de ações que beneficiem a sociedade”, relata Diana.

O advogado Rivadávia Oliveira, membro da Comissão de Segurança Pública, também participou da entrega do ofício à Vigilância em Saúde, que foi recebido pela diretora Érica Cibele da Cunha. A demanda será apreciada pela Secretaria, que se mostrou à disposição do pedido formalizado pela Subseccional.