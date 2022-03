OAB Mossoró inicia ações da Semana de Conscientização do Autismo 2022

No próximo dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e em alusão à data, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região – Associação AMOR, em parceria com a OAB Mossoró, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, realiza a Semana de Conscientização do Autismo 2022.

A primeira atividade da Semana foi realizada na noite desta quarta-feira, 30, com uma ação de conscientização no Estádio Nogueirão, durante a partida entre o Potiguar de Mossoró e o América de Natal.

A ação teve como objetivo levar ao conhecimento dos torcedores que frequentam o estádio, o impacto causado pelos fogos de artifício com estampido, que comprovadamente afetam as pessoas com autismo, que têm hipersensibilidade auditiva, e ainda outros públicos da sociedade, como os idosos, enfermos acamados, gestantes de isco, recém-nascidos, e animais (cães, gatos e aves).

Integrantes da Associação AMOR, além do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, Arnon Dutra, que também preside a Associação estiveram no entorno do Estádio Nogueirão e também dentro do gramado, levando essa informação aos presentes.

A torcida d Potiguar de Mossoró acolheu a atividade, e durante a partida, as comemorações a cada lance ficaram por conta das lanternas dos celulares, gritos de guerra e instrumentos musicais de percussão, sem o registro da soltura de fogos de artifício convencionais, com barulho.

Programação

No sábado, 2 de abril, a programação seguirá com uma caminhada saindo às 8h da Praça do Pax com destino à Praça da Catedral pela Rua Cel. Vicente Saboya, no Centro de Mossoró, também no intuito de conscientizar a população sobre o TEA, e como as pessoas que convivem com o espectro são capazes de se inserir nas mais diversas atividades.

No domingo, das 16h às 18h, serão realizados jogos, brincadeiras e aula de Fitdance na Avenida Rio Branco. Na próxima semana, de 5 a 7 de abril, palestras e rodas de conversa serão realizadas no auditório da OAB Mossoró, com a presença de autoridades e profissionais das mais diversas áreas.