O verdadeiro significado de escritório em casa; saiba como preparar o home office

Depois de trabalhar anos presencialmente, alguém pode ser contratado para uma vaga de trabalho híbrida ou 100% home office. Essa nova modalidade traz confortos, como evitar o trânsito e a possibilidade de poder cozinhar as próprias refeições, mas pode ser um desafio para quem ainda não sabe como lidar com as distrações caseiras.

Um dos atrativos do home office é a comodidade, mas é possível que uma residência compartilhada ou com ambientes barulhentos e não adaptados para trabalho ofereça menos comodidade que uma empresa. Para que o home office seja mesmo um benefício para o trabalhador, é preciso que o ambiente e o trabalho estejam alinhados para ajudar a focar nos objetivos.

Para isso, o trabalhador e a trabalhadora podem seguir algumas dicas que ajudam a tornar o ambiente mais hospitaleiro e a evitar que as distrações sejam constantes, atrapalhando a produtividade. O ideal é se aproximar cada vez mais da tradução do termo home office, transformando o lar também em uma espécie de escritório.

Espaço

Seja no modo presencial ou no modelo home office, a estrutura do ambiente de trabalho é uma ferramenta para impulsionar o desempenho. Nem todo espaço em uma casa ou apartamento é favorável para funcionar como escritório, então o primeiro espaço é encontrar esse cômodo ou criar um espaço que sirva para o propósito.

O melhor ambiente é aquele que está afastado de barulhos, e um cômodo vazio em que os habitantes da casa ou do apartamento não costumam circular com frequência é um ótimo exemplo. De qualquer forma, é importante avisar a outros moradores do local sobre a necessidade de evitar fazer muito barulho ou iniciar conversas próximas ao ambiente que está sendo usado para trabalho.

É possível também criar divisórias com móveis e outros objetos de decoração delimitando o espaço que vai servir como escritório, ou até mesmo colocar uma pintura ou papel de parede diferente para demarcar esse espaço. O importante é estabelecer o local como parte diferenciada do restante da casa, para que o espaço seja associado a desempenhar as atividades de trabalho e, ao entrar nele, o foco já seja quase automático.

Na ausência de um local silencioso ou de espaço na casa ou apartamento, também podem ser usados espaços de coworking vizinhos ou em bairros próximos. Esses locais costumam ter Wi-Fi, ar-condicionado e toda a estrutura montada para favorecer o trabalho, além de alguns deles terem baixo custo de aluguel ou serem gratuitos.

Em busca de conforto

Selecionando o espaço adequado, é preciso adaptar também a estrutura dele para evitar situações desconfortáveis que fazem perder a concentração em momentos importantes da produção. Isso começa evitando a presença de coisas que podem provocar distrações, como televisão, caixas de som e companheiros felinos ou caninos, por exemplo.

Entre os objetos que devem ser incluídos, está uma cadeira ergonômica, que se adequa às curvaturas do corpo e proporciona conforto e estabilidade. Ela deve permitir que os pés fiquem em ângulo de 90º em relação ao chão e que as pernas permaneçam no assento. É ideal que ela tenha também apoios para os braços para não favorecer problemas provocados pela digitação como tendinite.

Outra medida importante é adequar a altura das telas ao nível dos olhos, para proteger-se dos problemas de coluna. Isso pode ser feito com o uso de suportes de notebook ou suportes para monitores.

É importante manter também objetos de trabalho e alguns lanches próximos ao escritório para evitar a necessidade de muitas saídas. Posicionar um frigobar próximo pode ser uma maneira de consumir água e outras bebidas sem perder a refrescância.

Também pode ser útil ter prateleiras, nichos e caixas organizadoras para guardar o excesso de objetos no local, evitando a bagunça, que pode ser distrativa. Para organizar papéis com anotações, há a opção de utilizar murais montados em casa ou comprados na internet.