O TEMPO E A TEMPERATURA: Nordeste segue chuva forte em boa parte dos estados

Nesta sexta-feira (5), os temporais com acumulados elevados prosseguem no Maranhão, no norte do Piauí, e no norte do Ceará. No Rio Grande do Norte e no leste da Paraíba, os volumes de chuva também são elevados.

Em outras áreas do sertão, agreste e litoral leste, a maior parte do dia será marcada por sol entre nuvens, calor e chuvas de fim de tarde. O tempo continua firme na Bahia.

A temperatura no Nordeste pode variar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.

Fonte: Brasil 61