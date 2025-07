O tarifaço de Trump contra o Brasil desidratou

O tarifaço anunciado por Donald Trump e que abalaria a economia brasileira não aconteceu.

A ordem executiva do presidente dos Estados Unidos veio com uma lista de exceções que deixou de fora os produtos mais críticos para a economia brasileira: aviões, helicópteros e suas partes, suco de laranja, celulose, madeira e móveis, cobre, aço, ferro e alumínio, energia e combustíveis, castanhas, fertilizantes, entre outros.

Há ainda a possibilidade de uma nova decisão, até a semana que vem, amplie a exclusão para café e manga, por exemplo, com base no argumento de que não são produzidos nos EUA, citado pelo secretário de Comércio Howard Lutnik em entrevista.

As novas tarifas entram em vigor dia 6 de agosto.

A redução drástica dos bens tarifados com as tarifas elevadas levou à comemoração de boa parte dos setores econômicos e também do governo brasileiro. Por outro lado, ainda há preocupação do setor de pescados e carne.

A avaliação de negociadores do Brasil ouvidos pelo blog, tanto no meio empresarial quanto no governo, é de grande redução do impacto na economia brasileira. A análise dos produtos vai determinar quem ainda é afetado e precisará de medidas compensatórias do governo brasileiro. Segundo um ministro, o trabalho agora será estimar quem ainda fica dentro do chapéu das novas tarifas e como atuar para redirecionar para outros mercados os produtos.

Ana Flor – G1