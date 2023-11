Sem apoio do próprio partido, Girão tem pré-candidatura lançada por movimento de direita

O senador Rogério Marinho, líder do PL no RN, deixou claro que primeiro vai conversar com Paulinho Freire para depois decidir se o partido terá ou não candidatura própria a prefeito de Natal. Mesmo assim, integrante do PL, General Girão já subiu a condição de pré-candidato a Prefeitura, graças ao apoio externo de um grupo de direita.

Neste sábado (18), na Zona Norte de Natal, um evento promovido pelo Instituto Conservador do RN ratificou Girão para ser nome da Direita na disputa ao pleito da capital em 2024. O deputado estadual Coronel Azevedo reforçou que a direita raiz não tem dúvida e que Girão representa “coerência e lealdade”.

No Blog de Gustavo Negreiros, que divulgou o evento, está cravado: “Girão é lançado pré-candidato a prefeito de Natal na ZN por instituto conservador e movimentos de direita”.

Apesar do apoio externo, dentro do partido, Girão não tem empolgado. Tanto que o senador Rogério Marinho ressaltou que terá uma nova conversa com Paulinho Freire, que é deputado federal do União Brasil, partido que está na base do Governo Lula – apesar do próprio Paulinho ter seguido uma linha mais à direita.

