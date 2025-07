O SALMO 121 – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O SALMO 121

O salmo 121 foi escrito em forma de poema pelo pastor de ovelhas Davi, que mais tarde se tornaria rei de Israel e amigo do Eterno. Este foi escrito num momento em que Davi se encontrava em grande aflição, medo e perigo iminente.

Neste momento crucial da vida de Davi ele estava sendo prosseguido por Saul, Rei de Israel, no intuito de matá-lo, por medo de perder o poder, ao perceber que a mão do Eterno repousa sobre Davi. Mesmo sofrendo angústia e perseguições, Davi reage em permanecer firme diante do Eterno e confiar na sua providência.

Fugindo da morte decretada pelo rei de Israel, Davi, se vê numa situação de adversidade e incertezas quanto ao seu futuro, e sozinho no alto de uma montanha, declama um dos mais belos salmos de confiança no Eterno.

O salmista começa, com um pedido de socorro, ao dizer: “De onde me virá o socorro?” Esse é o clamor de uma alma aflita, que busca ajuda e proteção nos braços do Eterno. Visto que se encontra entregue a todos os tipos de perigos. Em seguida, a resposta vem ao seu coração e à mente ao falar: “O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e à terra”.

Este salmo é sempre usado em dias escuros e nos momentos de tristeza profunda, dificuldades ou mesmo nos dias de incertezas, pois ele transmite a energia celeste de confiança e a certeza de proteção e auxílio nas tempestades da vida.

Em outra passagem, o salmista mostra que o Eterno nem cochila e nem dorme e sempre está atento aos seus servos para socorrê-los diante de um mundo no caos. O poeta afirma que o eterno protege do mal na entrada e na saída.

Portanto, a frase de clamor do poeta Davi “De onde me virá o socorro?” é respondida na cruz do calvário com o Cristo, que veio trazer socorro para todas as almas viventes. Concedeu-nos a filiação ao Eterno como filhos e não mais como servos, deixando as portas celestes abertas para todos.

Salmos 121:1-8

¹ elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?

² O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.

³ não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará.

⁴ eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel.

⁵ O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita.

⁶ de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.

⁷ O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.

⁸ O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Reflexão: faço o que é certo, e depois de ter feito, deixo o resto nas mãos de Deus.