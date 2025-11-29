O que ouvi, vi e aprendi no Websummit Lisbon 2025

Por Paulo Amorim

Participar do Web Summit 2025, em Lisboa, foi como dar um mergulho no futuro da tecnologia, dos negócios e da sociedade. Com mais de 70 mil pessoas de cerca de 150 países, 2.725 startups de 108 países e 1.857 investidores, o evento reafirmou seu papel central como palco global de inovação.

Para nós da K2A, que atuamos em gestão de custos e despesas em TI (IT Expense Management) e que estamos sempre de olho nas transformações dos setores, como: 5G, IoT, data centers e SaaS, o evento trouxe insights que reverberam diretamente com nossa visão estratégica.

Abaixo, compartilho 4 lições importantes que trouxeram clareza sobre o caminho no qual o mundo digital está seguindo:

1. IA está por toda parte — e responsabilidade será diferencial competitivo

A edição deste ano deixou claro que a Inteligência Artificial já saiu do futuro para se tornar parte do presente de praticamente todos os setores. Do uso em automação corporativa até aplicações em manufatura, saúde, fintech e beyond — “AI Everywhere” foi um dos temas centrais.

Mas com esse poder vêm responsabilidades. Muito se discutiu sobre governança de IA, ética algorítmica e o papel das empresas na adoção consciente dessas tecnologias.

Para a K2A:

Oferecer soluções de gestão de TI que incorporem IA significa mais do que eficiência, significa responsabilidade técnica e ética.

Ao adotar IA/ML nas operações de custo e despesas, precisamos garantir transparência, controle e confiança. Isso pode se transformar em vantagem competitiva diante de clientes mais exigentes quanto a compliance e governança.

2. Mudança no mercado de trabalho e a valorização da combinação entre tecnologia + talento humano

O Web Summit expôs uma tendência clara: o trabalho está se transformando. As discussões refletiram a ideia de “future of work”, com modelos híbridos, contratações sem fronteiras, equipes enxutas e o aumento de micro-equipes ou times altamente especializados.

Em um mundo em que automação e IA agilizam processos, o diferencial passa a ser a capacidade humana de pensar estrategicamente, adaptar-se e gerar valor com contexto e empatia, algo que a tecnologia sozinha não substitui.

Para a K2A:

· Nossa proposta de valor deve dialogar com essa transição: automatizar o que for repetitivo, mas manter espaço para o julgamento humano, consultoria especializada e personalização do serviço.

· Investir em times multidisciplinares (TI + finanças + estratégia) será cada vez mais essencial para entregar soluções completas aos clientes.

3. O consumidor digital mudou — marcas precisam ser humanas, autênticas e centradas no usuário

O Web Summit apresentou diversas palestras sobre “the new digital consumer”: consumidores que esperam personalização, transparência, e experiências significativas, não apenas serviços ou produtos genéricos.

Para além disso, uma das reflexões mais fortes veio de quem atua com marcas, marketing e mídia: no meio de toda a velocidade da tecnologia, a autenticidade, clareza e conexão humana se tornaram críticas. Marcas deixaram de ser apenas “nomes” ou “logotipos” e são agora comportamentos, experiências e relações.

Para a K2A:

Ao nos comunicarmos com o mercado — clientes, prospects, stakeholders — precisamos evidenciar como nossas soluções trazem clareza, segurança e personalização, ao invés de jargões tecnológicos.

Devemos posicionar a marca como parceira humana, que entende desafios reais de TI e finanças, e não apenas como fornecedora de SaaS. Esse mindset alinha-se com minha própria experiência de marketing digital, branding e comunicação estratégica.

4. Sustentabilidade, dados e infraestrutura: responsabilidade social + competitividade

Além de IA e inovação, o Web Summit 2025 dedicou espaço a debates sobre tecnologia sustentável, uso de dados com responsabilidade, e a infraestrutura que vai suportar esse futuro digital, incluindo data centers, cloud, regulação e soberania digital.

A regulação e governança de dados estão começando a pesar nas decisões empresariais, assim como a consciência de que tecnologia também tem impacto social e ambiental.

Para a K2A:

Nossa estrutura de oferta e consultoria deve considerar compliance regulatório, segurança de dados e eficiência energética. Não apenas redução de custos.

Entregas com ESG ou pelo menos com mindful tech use, tendem a ganhar relevância entre clientes corporativos que buscam responsabilidade, não só lucro.

O Web Summit 2025 não foi apenas um desfile de novidades tecnológicas. Foi um convite para empresas, profissionais e marcas a repensar o que construímos com tecnologia. As oportunidades são gigantescas: IA, automação, conectividade, inovação. Mas o que vai determinar o futuro não é só o “quanto você inova”, e sim como você inova.

* Paulo Amorim é engenheiro Mecânico Nuclear pela Universidade de Utah (EUA), MBA pela BYU Marriott Business School of Business, CEO e fundador da K2A Technology Solutions