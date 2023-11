O que acontece no seu corpo quando você toma whey regularmente?

Nas academias de todo o Brasil e quiçá do mundo, existe um produto popular tanto entre os fisiculturistas quanto entre os praticantes casuais de exercício físico: o whey protein. É um suplemento alimentar derivado do soro do leite, para as pessoas que querem aumentar os seus níveis de proteína.

Anteriormente considerado um produto exclusivo da comunidade fitness, a popularidade do whey protein hoje vai além desse público. Sua utilização abrange desde atletas, que o utilizam para promover a recuperação muscular, até pessoas comuns, que buscam uma maneira prática de consumir a quantidade de proteína de que necessitam. O whey protein pode ser encontrado em uma variedade de produtos, como shakes e barras de proteína.

Mas você sabe realmente os efeitos da proteína do leite no organismo? Vamos explicar os principais a seguir.

1) Pode ajudar a diminuir a inflamação do corpo

A proteína de soro de leite está associada ao ganho de massa muscular, mas os seus benefícios vão além do aspecto puramente muscular. Pesquisas recentes indicam que o consumo de whey protein pode ajudar a reduzir a inflamação sistêmica no organismo. Vale ressaltar que esse efeito tem mais chances de ocorrer quando os indivíduos consomem uma quantidade considerável de suplemento, e pode não ser tão significativo para aqueles que ingerem apenas pequenas quantidades.

2) Pode ajudar a acelerar o metabolismo

Tomar whey protein pode acelerar o metabolismo, o que significa que seu corpo converte alimentos em energia de forma mais rápida. Estudos indicam que uma dieta rica em proteína e com baixo teor de gordura aumenta a taxa metabólica em até 100%, em comparação com uma dieta rica em carboidratos e com baixo teor de gordura. Portanto, pode fazer com que o corpo trabalhe mais para processar os alimentos, auxiliando na aceleração do metabolismo.

3) Pode deixá-lo mais forte

Tomar whey protein pode contribuir para aumentar a força muscular. A razão principal para isso é a quantidade de proteína existente no soro de leite. A proteína desempenha um papel fundamental na construção de músculos e ossos, sendo essencial para o desenvolvimento da força. Além disso, a proteína de soro de leite é absorvida de forma mais rápida do que outras fontes de proteína, o que significa que ela chega aos músculos de maneira mais ágil.

Para aqueles que buscam uma opção de proteína ainda mais pura e de rápida absorção, o whey protein isolado é uma escolha que vale a pena. Esse produto passa por um processo adicional de filtração, resultando na concentração ainda maior de proteína e na remoção da maioria das gorduras e dos carboidratos.