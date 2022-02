O prazo de matrículas para as vagas remanescentes segue até 28 de fevereiro

Seguem abertas até o dia 28 deste mês as matrículas para vagas remanescentes na rede municipal de ensino de Mossoró. A solicitação de vaga ocorre de forma 100% on-line, por meio da plataforma “Mossoró Digital”. Esta nova fase do calendário de matrículas foi aberta na última segunda-feira (14), com a oferta de mais de 3,6 mil oportunidades em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), tanto da zona urbana quanto na zona rural.

Conforme balanço parcial divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), já foram feitas, nesta etapa do calendário de matrículas, mais de 500 solicitações de vagas através do “Mossoró Digital”. A solicitação é de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis e do aluno que já tiver completado 18 anos.

A Secretaria de Educação reforça que para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 anos, completos até o dia 31 de março deste ano. Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos, também completos até 31 de março.

De acordo com a secretária de Educação, Hubeônia Alencar, ao solicitar a vaga no sistema é importante que o pai ou responsável fique atento à escolha da etapa de ensino conforme a idade do aluno (confira quadro abaixo). “O pai, antes de acessar o sistema, deve verificar cuidadosamente a idade da criança e a série/nível correspondente. É muito importante que o pai saiba em que ano vai matricular esta criança”, pontua.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a rede municipal de ensino de Mossoró ofertou, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022.