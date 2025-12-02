O PODER DA ORAÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A vida

“A vida é um sonho e nada mais”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

O PODER DA ORAÇÃO

A oração é um aprendizado espiritual poderoso e transformador na vida de qualquer pessoa que busque o transcendente. Foi na oração que muitos heróis da fé venceram o mundo, as dificuldades, as perseguições, as humilhações. Enfrentaram leões, prisões, angústias e até a morte, todavia, permaneceram na fé em oração.

A oração é o veículo que nos conecta com o Eterno, e nela conversamos sobre nossas dúvidas, angústias, medos, necessidades, orientação e agradecimento.

As Sagradas Letras estão recheadas de exemplos de homens e mulheres que venceram pelo poder da oração. Estas passagens bíblicas vêm nos lembrar que há um soberano e eterno que cuida dos seus filhos e estar sempre atento às suas orações, nos fortalecendo na fé.

Convido-os a abrir o coração e deixar o Santo Espírito do eterno falar com você.

Eu os ouvirei – Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. (Jeremias 29:12)

Eu o farei – E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.

Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. (João 14:13-14)

Orou com fervor – Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu.

Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. (Tiago 5:17-18)

Busquem, e encontrarão – Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta. (Mateus 7:7)

A oração e as tribulações – Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. (Salmos 34:17)

Ouve as orações dos justos – O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. (Provérbios 15:29)

Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica – Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6-7)

Clamam ao Senhor – Então clamam ao Senhor na sua angústia; e ele os livra das suas dificuldades.

Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas.

Então se alegram, porque se aquietaram; assim os leva ao seu porto desejado. (Salmos 107:28-30)

Não andeis ansiosos – Não andeis ansiosos de coisa alguma; sem tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. (Filipenses 4.6-7)

Quando você orar – Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. (Mat. 6:6)

Portanto, a oração é a chave da vitória na vida material e espiritual. Na vida, as dificuldades, provações, vêm para nos fazer desistir, porém, a oração é a visão voltada para o futuro, como quem vê a vitória. Sempre que todos dizem que não há solução, a oração abre a porta e apresenta a solução. Então, levante-se e comece a orar com fé, como quem vê a vitória chegando.

ALBEM – ALBERGUE DE MOSSORÓ

Conheça o albem e suas estruturas.

Estrutura Física

A estrutura física da ONG é composta pelo espaço físico do ALBEM Albergue de Mossoró que dispõe de um total 20 cômodos (incluindo alojamentos para até 50 albergados simultâneos), espaço para funcionamento da UEI Júlio Galdino Neto composto por 16 cômodos (incluindo 6 salas de aula) e espaço da ONG composto por 8 cômodos, com previsão de ampliação/reforma e mais 6 cômodos para funcionamento do Projeto Konstelação.

Capital Humano

O Capital Humano da ONG é composto por uma diversidade, em função de parcerias existentes. É preciso considerar o formato de cada projeto. Assim, temos funcionários contratados, diaristas, colaboradores (prestadores de penas alternativas), voluntários, servidores públicos/celetistas, terceirizados e cargo comissionado, além da diretoria da ONG que presta relevantes serviços, sem recebimentos de valores e/ou qualquer tipo de pagamento.

Projetos da ONG

A ONG desenvolve, os projetos buscando dar qualidade a estas ações desenvolvidas. Ao mesmo tempo busca a sustentabilidade dos mesmos.

​1 – ALBEM Albergue de Mossoró, que será detalhado em tópico específico, funcionando desde 08/12/2016;

​2 – Apoio às Crianças e Famílias da UEI Júlio Galdino Neto, através da intervenção de projetos com esta clientela no campo das políticas públicas distintas e especialmente da assistência social, funcionando desde 27/08/1990.

​A UEI Júlio Galdino Neto atende 194 crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, a nível de educação infantil com 12 turmas distribuídas em dois turnos em parceria com o Município de Mossoró/Secretaria Municipal de Educação;

​3 – Operação Konstelação que consiste em um apoio a 30 crianças/famílias que estudaram na UEI Júlio Galdino Neto, com aula de reforço, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, geração de rendas, entre outras coisas, por um determinado período, funcionando desde 25/12/2022;

É legal

A ONG cumpre a legislação referente ao terceiro setor, inclusive, o reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual. Está inscrita no COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, no CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social no qual tem acento desde sua criação em 1996, sempre mediante processo eleitoral.

​A entidade está pleiteando o CEBAS – Certificado Beneficente da Assistência Social.

Nestes últimos dias o ALBEM está lançando um livro que tem como intenção principal desenvolver projetos na instituição. Abaixo está

Precisamos ajudar a está instituição que vem servido a Mossoró, região com muito amor e carinho. Fora os escritos dele, o escritor mossoroense, voluntário e presidente do Albem, Canindé Silva, agregaram novas páginas, com depoimentos de alguns que presenciaram seus passos na alegria, nos nãos recebidos e nas conquistas.

No sábado a nossa entrevista foi com diretora administrativa do ALBEM a Senhora Mikaelly Oliveira. Foi um show de generosidade e conhecimento. Parabéns.

CONVITE ESPECIAL

PENSAMENTO – O tempo

“O tempo passa como um sonho febril”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

PROGRAMA DA RÁDIO FM 105

Edilson Gonzaga

Ricardo Alfredo

Todos os sábados de 6.30 as 7h estamos na radio FM 105, sobre a direção do programa do amigo e irmão Edilson Gonzaga. O programa debate tudo dobre a sociedade brasileira e do direito contemporâneo.

LEMBRANÇA DE UMA BOA VISITA

Lembrança de uma boa visita ao irmão e amigo Elder Heronildes da Silva.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – ACJUS

Encontro de vários escritores e imortais da ACJUS. Sentados a Dr. Zélia Macedo e dr. Elder Eronildes. De pé Filemom pimenta Wellington Barreto e Ricardo Alfredo.

ENTREVISTA – ACJUS

O nossa convidado é o ALBEM Albergue de Mossoró – representado pela sua gerente administrativa Mikally Oliveira Duarte

EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO

Exemplo de determinação. O confrade Petronilo Hemetério Filho, 90 anos, com 2 válvulas no coração e marcapasso, hoje participou de uma apresentação do Grupo Teatro Itinerante. Parabéns confrade.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

REFLEXÃO – Salmo 102

Este salmo é uma profunda oração e momento de entrega nas mãos do Eterno. Leia, medite e ore comigo.

¹ Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor.

² Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-me depressa.

³ Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha.

⁴ O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão.

⁵ Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se apegam à minha pele.

⁶ Sou semelhante ao pelicano no deserto; sou como um mocho nas solidões.

⁷ Vigio, sou como o pardal solitário no telhado.

⁸ Os meus inimigos me afrontam todo o dia; os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim.

⁹ Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida,

¹⁰ Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste.

¹¹ Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando.

¹² Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração.

¹³ Tu te levantarás e terás piedade de Sião; pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou.

¹⁴ Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó.

¹⁵ Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória.

¹⁶ Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória.

¹⁷ Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração.

¹⁸ Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao Senhor.

¹⁹ Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra,

²⁰ Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte;

²¹ Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém,

²² Quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor.

²³ Abateu a minha força no caminho; abreviou os meus dias.

²⁴ Dizia eu: Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações.

²⁵ Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos.

²⁶ Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os mudarás, e ficarão mudados.

²⁷ Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim.

²⁸ Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. (Salmos 102:1-28)