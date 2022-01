O objetivo da campanha é arrecadar material escolar para alunos da rede pública de Mossoró

Através das Comissões OAB em Ação e de Apoio à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, a OAB Mossoró lançará na próxima quarta-feira, 18, às 17 horas, a Campanha Solidária Anjos da Educação, cujo objetivo é arrecadar material escolar e doações para estudantes da educação infantil de Mossoró.

A campanha foi criada pela OAB Mossoró em 2017, e desde então, todos os anos, os advogados contribuem com o material escolar de crianças da rede pública da cidade. A entidade convida toda a advocacia para participar dessa campanha, fazendo a doação dos materiais de sua preferência.

Além dos advogados, a sociedade mossoroense também pode ajudar, contribuindo e doando valores em dinheiro, que pode ser feita por meio de transferência bancária ou pix para a conta da OAB Mossoró. As doações serão arrecadas até o dia 28 de fevereiro, e a entrega dos itens será realizada juntamente ao início das aulas da rede municipal, no início do mês de março.

Como sugestão, a OAB Mossoró propõe a doação de lápis grafite, borracha, tinta guache à dedo, giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, cola branca, papel ofício. Além desses materiais, também podem ser doados outros itens escolares.

Dados da conta bancária da OAB Mossoró:

OAB Mossoró

Caixa Econômica Federal

Agência 0560

Operação 003

Conta Corrente 1182-7

Chave pix:

CNPJ: 08451064000200

Envio do comprovante para o whatsapp (84)99935-0724