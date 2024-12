O NASCIMENTO DO NATAL – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O NASCIMENTO DO NATAL

O Natal, quando compreendido, entende-se que mais do que dar ou receber presentes. É tempo vindo de alegria espiritual, pela graça recebida da vinda do Salvador Cristo Jesus.

Até o seu nascimento é uma lição profunda à humanidade, à simplicidade e à aceitação dos povos. Pois, ele nasceu numa simples manjedoura, mesmo sendo, Senhor de tudo e de todos.

Veio em forma de homem, viveu, morreu e ressuscitou para glória de Deus pai. Apresentado aos homens, seu maior propósito é livrar o homem do pecado e da morte eterna, dando-lhe a salvação em seu nome.

Vejamos, com o coração e a mente aberta, as principais profecias, relatos histéricos e visão dos profetas para sua chegada e salvação humana.

1- A profecia – Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. (Isaías 7:14)

2- O cumprimento – Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: “A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel”, que significa “Deus conosco”. (Mateus 1:21-23)

3- A visão – Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. (Mateus 2:10)

4- O sinal – Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura”. (Lucas 2:12)

5- O maravilhoso conselheiro, Deus poderoso – porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Podero­so, Pai Eterno, Príncipe da Paz. (Isaías 9:6)

6- Surgiu a luz – Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. (Zacarias 9:9)

7- O renovo – Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. (Isaías 11:1)

8 – O anúncio – Mas o anjo lhe disse: “Não tenha medo, Maria; você foi agraciada por Deus! Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. (Lucas 1:30-31)

9- O Presente Santo- O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. (Lucas 1:35)

10 – O reconhecimento – Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: “Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer”. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. (Lucas 2:15-20)

11- O governante – Mas tu, Belém-Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. (Miquéias 5:2)

12- A salvação encarnada – Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. (Lucas 2:10-11)

Portanto, o Natal é um misto de esperança e de renovação e nos faz recordar que o Eterno está presente em todas as situações. E muitas vezes achamos que Ele está ausente e longe da nossa jornada, porém, quando olhamos com os olhos da fé, compreendemos que em cada passo ele esteve presente. E assim devemos viver o período natalino com serenidade, esperança, paz interior e fé. Aceitado o seu convite para sermos a manjedoura que alimenta de pão, de amizade, de amor, de misericórdia e de esperança os que sofrem neste mundo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Desde já, desejo um Feliz Natal para você que é chamado a fazer brilhar a sua luz num mundo de trevas.