O mundo em pé de guerra

Quando se esperava certa redução das tensões mundiais, Israel invade repentinamente o Irã realizando bombardeios a instalações militares e nucleares e afirmando que seguirá com sua campanha para “alcançar muito mais”. O Exército israelense mobilizou 200 aeronaves para atacar quase 100 alvos em todo o Irã.

O cenário repentino é de explosões em Teerã, com fumaça e fogo saindo de prédios. As companhias aéreas rapidamente retiraram voos civis dos céus de áreas do Oriente Médio. Transmissões da televisão estatal mostraram prédios de apartamentos danificados, com destroços espalhados pelas ruas.

Por que Israel atacou o Irã? E o que isso significa para o resto do mundo? Os aiatolás insistem que seu programa nuclear é totalmente pacífico, mas seus líderes também falaram em varrer Israel da face da Terra, e essa ameaça foi levada ao pé da letra pelos israelenses.

O Irã nunca esteve tão fraco internamente, desde os protestos nacionais de alguns anos atrás. e Israel destruiu seus aliados, o Hezbollah e o Hamas.A reação do Irã será através de mísseis e drones contra Israel. O Irã não acreditará que Donald Trump se distancie da operação israelense. Para os iranianos, os Estados Unidos e Israel estão intrinsecamente ligados.

O maior temor é que o Irã comece a atingir alvos no Golfo Pérsico. Refinarias de petróleo incendiadas poderão ter um impacto imediato na economia global. Na conjuntura atual as previsões são de que Israel continua atacando o Irã; o Irã revida com tudo que pode; os Estados Unidos são forçados a ajudar a defender Israel; o Irã ataca Israel, os EUA e possivelmente aliados dos Estados Unidos.

Os ataques incluíram a refinaria de Natanz,, a principal unidade de enriquecimento de urânio do Irã. Os danos são graves. Apenas parcialmente subterrânea foi recentemente reforçada. As instalações de enriquecimento urânio foram significativamente degradadas. Israel matou pelo menos três dos principais generais do país e dois cientistas nucleares. Os ataques destruíram a alta cadeia de comando do Irã e eliminou a rede iraniana de milícias anti-israelense.

As guerras não têm lógica. A qualquer momento eventos inesperados podem levar a uma escalada ainda maior, com novas direções desse conflito. O Golfo Pérsico transformado em campo de batalha será um risco permanente para o mundo. Todas as guerras guardam interesses obscuros. Por isso, tem razão Erich Hartman ao afirmar que “Guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam”.

Hoje na história

15 de junho — Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

1502 — Descobrimento da ilha de Martinica por Cristóvão Colombo.

1520 — O Papa Leão X excomunga Martinho Lutero através da bula papal Exsurge Domin.

1752 — Benjamin Franklin prova que o relâmpago é eletricidade.

1977 — Primeiras eleições democráticas em Espanha após o franquismo.

1994 — Israel e Vaticano estabelecem relações diplomáticas.

2022 — A Microsoft aposenta seu onipresente Internet Explorer após 26 anos em favor de seu novo navegador, o Microsoft Edge.

Curtinhas

Bolsonaro no STF

O processo criminal contra Bolsonaro e adeptos em tramitação no STF, a partir de agora terá prazo de cinco dias para os réus apresentarem requerimentos complementares ou solicitar novas diligências. Em seguida, as alegações finais dos réus e da Procuradoria-Geral da República (PGR). O prazo será de 15 dias, seguindo-se a sentença.

Café e o envelhecimento

A maioria das pessoas que bebem café aprecia o rápido estímulo de energia que ele proporciona. Novo estudo descobriu que o café pode oferecer também o benefício de longo prazo do envelhecimento saudável.

Xi Jinping e Trump ao telefone

Durante seu telefonema com Xi Jinping, o presidente Trump comparou a relação com a China a um grande navio, com os dois homens servindo como capitães poderosos segurando o leme firmemente para manter o curso correto. A analogia também veio acompanhada de um aviso. Não deixe que outros desviem o navio do curso e coloquem o relacionamento em risco.

Maria de Lourdes Alves

Carinhosamente chamada de Diúda, faleceu em Natal. Irmã do governador Aluízio Alves e esposa do deputado José Dias. Teve presença marcante na política do estado como figura sempre colaborativa. Pêsames aos familiares.

Livro & Bill Clinton

Bill Clinton publica um novo policial e popularidade ajuda à conta bancária do antigo presidente. Ele foi popular apesar do escândalo Lewinsky e é recordado pelo crescimento económico. Após sair da presidência, tem feito conferências e escrito livros. Acaba de lançar The First Gentleman.

