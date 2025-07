O MUNDO CAÓTICO E O ESTILO DE VIDA DE ACORDO COM AS SAGRADAS LETRAS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O MUNDO CAÓTICO E O ESTILO DE VIDA DE ACORDO COM AS SAGRADAS LETRAS

As Sagradas Letras apresentam um modelo de estilo de vida assistido e determinado pela presença do Eterno. Este novo modelo, que foi determinado na cruz do Calvário, com a vitória de Cristo sobre o mundo, o seu sistema e a morte.

Este novo modelo ou estilo de vida tem seus fundamentos nas Sagradas Letras, que terminam o amor ao senhor esteja acima de tudo. Por outro lado, solicita-se que o amor com o próximo seja semelhante ao amor pessoal.

1- Geração corrompida – Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, (Filipenses 2:14-15)

2- A diferença entre viver na carne e o viver no espírito – Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. (Romanos 8:5)

3- Vivam pelo Espírito – Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. (Gálatas 5:16)

4- A despir-se do velho homem – Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. (Efésios 4:22-24)

5- O fruto do Espírito – Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. (Gálatas 5:22-23)

6- Exerçam a sua cidadania de maneira digna – Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, (Filipenses 1:27)

7 – Viva pela fé – Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. (2 Coríntios 5:7)

8- Confiança – Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com ele, com ele também viveremos; (2 Timóteo 2:11 )

9 – Viver em paz – Façam todo o possível para viver em paz com todos. (Romanos 12:18)

Conselho final

Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.

E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.

Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. (2 Timóteo 3:14-17)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo