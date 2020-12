O Mossoroense publica domingo (27) podcast de alunos de Jornalismo da UERN sobre o racismo

O jornal O Mossoroense publicará no próximo domingo o podcast “O Racismo no Brasil”, uma realização de alunos do 5º período de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), uma abordagem do tema com entrevistas, conceitos e discussão sobre a sua presença na sociedade brasileira.

Produzido pelos alunos Fagundes Rodrigues, Amanda Cordeiro, Thaisa Mascarenhas, Lucas Rafael e Ohana Oliveira, o podcast traz um pouco sobre o contexto das favelas e busca explicar as raízes do racismo no país desde a época da colonização, além de uma entrevista com a estudante de jornalismo Maria Gabriela, que, do seu lugar de fala, conta um pouco sobre suas experiências, com dados comprovados de pesquisas que mostram o quanto precisamos lutar por mais direitos e menos desigualdade para população negra do país.

“O racismo é tema que tem sido discutido em diversos contextos, e tem aparecido nas mídias com cada vez mais frequência pelos casos de violência que vitimiza pessoas negras pelo Brasil, também nas redes sociais esses casos vêm ganhando cada vez mais repercussão com vozes de personalidades e pessoas que pedem pela igualdade racial e a luta antirracista contra a violência e preconceito. A produção do podcast ‘O Racismo no Brasil’ mostra vozes de estudantes e como o racismo persiste na nossa sociedade, quais medidas precisam ser adotadas para superação de um sistema opressor e desigual”, informam os organizadores.