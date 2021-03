Grupo Poema e O Mossoroense lançam encarte virtual de poesia

Devido a problemas técnicos, foi adiado para este domingo (21), o lançamento de um encarte virtual do Jornal O Mossoroense e do grupo Poma em homenagem ao Dia Nacional da Poesia, celebrado no último 14 de março.

Grande divulgador da poesia local, O Mossoroense manteve durante muito tempo, em sua versão impressa, encerrada em 2015, uma página exclusiva de poesia, feito inédito no Estado. Recebeu durante este período, colaborações de várias partes do Brasil e do mundo e foi também responsável por lançar muitos poetas no universo literário do Rio Grande do Norte.

Nestes novos tempos, O Mossoroense não poderia deixar de externar a sua homenagem aos poetas do Rio Grande do Norte, confira abaixo o nosso encarte e muita poesia para todos, todos os dias.

O suplemento pode ser lido aqui mesmo no portal, baixado e distribuído.

PARA BAIXAR ACIONE O LINK AQUI

PARA LER