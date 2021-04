O MANDATO DE FERNANDO MINEIRO

Manobra

Liderança do PT em Mossoró, Tércio Pereira de Sousa divulga vídeo no Instagram protestando contra o que descreve como manobra do deputado federal Beto Rosado (PP) para permanecer no mandato que deveria estar sendo exercido pelo petista Fernando Mineiro.

Prorrogação

Beto perdeu a vaga e Mineiro deveria tê-la assumido como efeito secundário da anulação dos votos dados a Kéricles Alves Ribeiro, o Kerinho, em 2018, fato que modificou o quociente eleitoral – quantidade de votos que o partido precisa para conquistar cada vaga no legislativo.

Milagre liminar

Quando a posse de Mineiro parecia irreversível, o parlamentar mossoroense conseguiu, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma milagrosa liminar que o sustenta na função por enquanto e, pelo visto, até janeiro de 2023, no esgotamento da legislatura em curso.

Perda de representatividade

Votei em Beto nas eleições de 2018 e o considero um parlamentar sério, trabalhador e comprometido com a região. Por isso e pela perda de representatividade de Mossoró no Congresso, lamento o desfecho do caso Kerinho, mas o mandato pertence de direito – e pelo voto – ao PT na pessoa de Mineiro.

放荡

A China enviou para o Brasil os medicamentos do “kit intubação” com as instruções de uso (embalagens, rótulos e bulas) em mandarim. No melhor “chinês simplificado” do Google Tradutor, só tenho a declarar que isso é uma 放荡 (Fàngdàng). Aos estudos:

Muito bem

A prefeitura de Mossoró informa que 514 doses da vacina contra Covid-19 foram aplicadas no feriado de Tiradentes. Dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) permaneceram abertas para atender os beneficiários tanto da primeira quanto da segunda dose. Adiante!

Holocausto na educação

A vereadora Marleide Cunha foi dura ao criticar a retomada das aulas presenciais para alunos até a 5ª série, em estabelecimentos públicos e privados, por determinação da governadora Fátima Bezerra, sua companheira de Partido dos Trabalhadores. Na avaliação de Marleide, em entrevista à TCM, os professores estão sendo enviados “para um holocausto”.

Outro amigo

O jornalista e fotógrafo Marcus Ottoni morreu hoje no hospital de campanha da Via Costeira, em Natal-RN. Passou um tempo por Mossoró, cobrindo campanhas políticas. Usava a redação do O Mossoroense como base. Daqui, envio meus votos de pesar à família.

Prova de vida

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) divulgou nota informando que continua suspensa a prova de vida dos servidores aposentados e pensionistas, com previsão de retomada em junho. Os beneficiários nascidos de janeiro a maio, só serão recadastrados em 2022.

Um caso estranho

Peguei o bonde andando no episódio da prisão da auditora fiscal Alyne de Oliveira Bautista. As mensagens que me chegaram via WhatsApp pareciam tão surreais que só dei credibilidade a tais narrativas depois de ver Roberto Requião, ex-prefeito de Curitiba, duas vezes senador da República, três vezes governador do Paraná, manifestar-se sobre o assunto no Facebook.

Fui investigar

Mesmo assim, preferi me inteirar da situação antes de fazer comentários. Precisava botar os olhos na decisão que decretou e na que revogou a prisão para saber se estavam realmente ligadas às denúncias de Alyne contra os sócios do Centro Brasileiro de Educação e Cidadania (Cebec), juiz Jarbas Antonio da Silva e servidora pública Lígia Regina Carlos Limeira.

Quem pediu e quem mandou

A auditora foi presa por ordem da juíza da 4ª Vara Criminal natalense, Ada Galvão, em atendimento a representação da delegada Karla Rego, da Defesa do Patrimônio Público e do Combate à Corrupção (Deccor), e a pedido da promotora Ana Machado.

Busca e apreensão

A 4ª Vara Criminal autorizou ainda, com base nos documentos da Polícia Civil e do MP, a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos da investigada e a extração dos dados neles contidos.

Os fundamentos apresentados

A prisão foi decretada com a justificativa principal de preservar a honra do juiz e da servidora do TRE atingidos pela divulgação de notícias supostamente falsas espalhadas por Alyne nas redes sociais, em descumprimento da ordem judicial que a proibiu de falar sobre Jarbas e Lígia. A juíza acrescentou que a auditora estaria ameaçando os dois.

Sociopatia e censura

O juiz que se diz vítima descreve Alyne como “sociopata de altíssima periculosidade” e afirma se sentir ameaçado. O advogado dela, Joseph Araújo, declarou à Tribuna do Norte que a prisão é um ato de censura para calar denúncias acerca de supostas irregularidades em negócio de R$ 3,8 milhões firmado entre a empresa do magistrado e o governo do RN.

A revogação da preventiva

O desembargador Gilson Barbosa mandou soltar Alyne Bautista. Julgador experiente, ponderado, Barbosa não viu periculosidade ou ameaça nos atos da auditora e destacou que “a presença de um magistrado na contenda” não representa por si “abalo da ordem social”.

Judiciário exposto

Apenas uma vez, além dessa, soube de alguém preso pela reiteração em crimes contra a honra (injúria, calúnia e difamação), coincidentemente de magistrados. As circunstâncias, entretanto, eram muito diferentes. No episódio atual, a prisão de uma senhora, em plena pandemia e por delitos de opinião, parece-me exagerado e, de certa forma, expõe o Judiciário que já deveria ter se manifestado institucionalmente.

A Rosa dos camelôs

Os seguidores da ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP) não podem criticar a retirada de quiosques do Vuco-Vuco pela administração solidária de Allyson Bezerra. Nas primeiras gestões, a Rosa foi só espinhos para a categoria. Há episódios dramáticos, dolorosos, que nem devem ser lembrados em respeito às famílias atingidas, fruto de ações noturnas idênticas.

Na rua

Às vezes dá uma vontade danada de voltar a ser repórter de rua.

Soneto LXVI

Pablo Neruda

Não te quero senão porque te quero

e de querer-te a não querer-te chego

e de esperar-te quando não te espero

passa meu coração do frio ao fogo.

Quero-te apenas porque a ti eu quero,

a ti odeio sem fim e, odiando-te, te suplico,

e a medida do meu amor viajante

é não ver-te e amar-te como um cego.

Consumirá talvez a luz de Janeiro,

o seu raio cruel, meu coração inteiro,

roubando-me a chave do sossego.

Nesta história apenas eu morro

e morrerei de amor porque te quero,

porque te quero, amor, a sangue e fogo.