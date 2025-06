O MAL DO SÉCULO, A DEPRESSÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O MAL DO SÉCULO, A DEPRESSÃO

Uma das doenças mais tristes neste século é a depressão. Está é uma doença emocional que pode ser vencida através da leitura, da oração, do auxílio de amigos, familiares e da ajuda médica.

As Sagradas Letras têm o poder de curar a alma humana pelo poder da fé e da leitura. Ou seja, a depressão pode ser vencida através da fé no eterno e sua busca pela oração. É notório que a palavra santa pode nos tirar da tristeza profunda em que nos colocamos.

Certamente, já há uma compreensão de que o Eterno tem o poder de fazer o impossível, então devemos esperar, confiar e aceitar o momento Dele agir em nosso favor.

Deste modo, gostaríamos de oferecer alguns versículos que, nos momentos de desafios e lutas, podem fortalecer a sua chamada e sua fé diante das tempestades da vida.

1- Lance – o sentido de lançar é deixar tudo no altar do Eterno confiando em sua providência – “Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” (1 Pedro 5:7);

2- Não aceite a derrota – neste caso, o não aceitar a derrota é clamar, implorar ao eterno que ele veja sua causa e lhe socorra. – “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2);

3- Colocar o Eterno à frente de tudo – reconhecer que sem a presença do Eterno não somos capazes de enfrentar as lutas da vida e pedi-lo que vá à frente – “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!” (Deuteronômio 31:8)

4- Mais que felizes – é sempre feliz aquele que chora diante do Eterno e clama pelo seu socorro – “Bem-aventurados os que choram, pois, serão consolados.” (Mateus 5:4)

5- Esperar no Eterno – É uma boa orientação é sempre esperar no Eterno, pois Ele tem o melhor deste mundo para quem nele espera. – “Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois, ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.” (Salmos 42:11)

6- Promessa de se erguer – mesmo que as quedas venham e não tenhas uma mão para ajudar a se erguer, o Eterno promete ajudá-lo. – “Porque o justo cai sete vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça.” (Provérbios 24:16)

7- O futuro que o Eterno promete – como o Eterno já está no futuro e conhece tudo, ele o promete levar a ter um futuro brilhante se confiar em suas ordens e seguir. – “Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco – oráculo do Senhor -, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança.” (Jeremias 24,11)

8- O clamor dos justos – a oração tem um poder temendo, e aqueles que temem ao Eterno sabem disso. Então, no dia mau, o caminho é buscar a presença do Eterno. – “Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração, e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas os livra o Senhor.” (Salmo 33, 18-20).

Portanto, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, nos ensina como vencer as dores da vida ao dizer: “o fruto do Espírito, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade (…)”. Seguramente, o Eterno quer que sejamos felizes, pois somos sua criação. E como pai, quer ver seu filho feliz por completo e não se utilizando de uma alegria superficial e efêmera. Certamente, Ele não nos abandonará em qualquer circunstância da vida, apenas precisamos depositar em seu altar, nossas dores e angústias e o milagre virar.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo