O JOGO DA POLÍTICA (ensaio 2) – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O JOGO DA POLÍTICA (ensaio 2)

A política sempre foi, e sempre será, um lugar de vários entraves e discussões. E diante desta complexidade, a disputa por interesses específicos e por cargos toma conta da realidade imposta à república, onde o povo é deixado em segundo plano logo após a eleição e diplomação.

A arena da política é recheada de estratégias, dúvidas, traições, balbúrdias, intrigas e consequências impactantes para a sociedade. É um verdadeiro tabuleiro, onde cada peça deve ser mexida da forma mais correta possível para que o cálculo de mudança ocorra sem perder votos e apoio dos seus pares.

Por outro lado, o destino da nação é entregue a diversas mãos que não apresentam capacidade e nem conhecimento para transformar a sociedade ou mesmo moldar o destino do povo. E assim, o povo, entregue ao relento, à fome, à insegurança e à falta de educação, mergulha no mar da escuridão da ignorância do saber e bebe da água da miséria por falta de conhecimento.

Por isso, diversos homens e mulheres sérios não entram na política, visto que no país em que habitamos, ela não é séria e nem visa o bem comum. E desta forma torna-se uma tarefa quase impossível, ser político honesto, diante do jogo do vale tudo, e onde o caráter está sempre à venda. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade que é imposta pela política do toma lá dá cá e pelas negociatas sujas e perversas.

Não é à toa que, neste universo político e partidário, as alianças são rompidas, as fofocas, as traições e as intrigas recheiam os espaços, os salões, as assembleias e os corredores dos palácios. São sussurros de negociatas que acontecem sobre uma cortina de fumaça, diante de discursos e de promessas nunca cumpridas. E neste cenário, o jogo sujo supera a ética, a moral e os bons costumes.

O jogo político, para o bem ou para o mal, traz consequências que são lançadas em toda a sociedade e em todos os níveis, sem compaixão ou misericórdia, principalmente do mais pobre. E estas decisões de gabinetes gelados e homens de gravatas com ar de superioridade afetam a vida comum dos cidadãos.

No entanto, a má utilização dos recursos e sua distribuição arbitrária, que sempre é aprovada em leis esquisitas e estranhas, é detentora da mudança social, o que nunca acontece. Pois os valores, quase sempre, são desviados nos modelos de corrupção ativa e passiva. E nem sempre o poder público pode recuperar as verbas desviadas, o que reverbera na miséria do povo.

Por outro lado, a política descobriu um caminho mais fácil de corromper as instituições, que é através de ações judiciais que apenas buscam criar fatos, falsos testemunhos, calúnias, mentiras e levantamento de especulações em desfavor de adversários políticos. Assim como são lançadas diariamente notícias depreciadoras para enlamear o nome e a vida do oponente político.

Infelizmente, o quadro político é ruim e sujo, pois o jogo político é jogado de forma medíocre e vil, sem nenhum escrúpulo. E o Congresso Nacional, que deveria ter a hombridade de defender os anseios do povo através de suas diretorias, são os primeiros a sentar em mesas de negociatas imorais e corruptas. Talvez por medo ou pura maldade para se manter no poder temporal.

Diante do quadro epidêmico de corrupção, mentiras, traições e manipulações. A pergunta que fica no ar é: como o bom governante pode atuar diante de tantas incertezas, de negociatas espúrias e do jogo sujo da política? Visto que é preciso de energia para a promoção do bem-estar coletivo.

Portanto, ainda! É possível acreditar numa mudança de rumo na política. Pois, quando o povo, verdadeiro poder, levante-se nas urnas e escolher pessoas sérias e de boa índole, consequentemente a mudança ocorrerá. Por outro lado, é necessária fazer essa limpeza, do vale tudo na política e lutamos contra a degradação humana, contra a corrupção e as ideologias que destrói os valores e o direito de se sentir humano.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo