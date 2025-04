O JOGO DA POLÍTICA (ensaio 1) – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O JOGO DA POLÍTICA (ensaio 1)

A política brasileira foi contaminada por diversos políticos da elite dominante, que pensam somente no lucro e nas mordomias que a função traz. Por isso, o espírito de corrupção, travestido de toma lá, dá cá, vem destruindo a República. E provocando uma onda de confiança nos representantes eleitos, que não dão sinal de mudança na sua postura como representantes eleitos pelo povo. E o eleitor, pobre coitado, percebendo suas esperanças serem esvaziadas e suas bases destruídas, por acreditarem em vigaristas políticos.

Com o passar do tempo, a percepção real é que política é uma coisa, e os políticos são outra totalmente diferente. A política, em si, é extraordinária, pois traz a ideia de justiça social, paridade e aprimoramento humano dentro de suas relações. Enquanto os políticos, em sua grande parte, só buscam favores, vida boa à custa do povo, enriquecimento ilícito, corrupção de todos os tipos, desvios de todas as espécies e aplicação de impostos, os quais mantêm o povo escravo.

A única tática da política atual é criar um ambiente de confusão para mascará a incompetência e a irresponsabilidade do Congresso Nacional. Visto que o mesmo é tão corrompido que está mergulhado num mar de lama e de chantagens por todos os lados.

É inacreditável, mas verdadeira, a confusão que é a política tupiniquim. De um lado temos o que desejam a volta da ditadura, e se dizendo democrático. Do outro, os partidos de esquerda que odeiam a ditadura e suas consequências, porém, não permitem a aplicação da justa justiça aos que foram sentenciados de forma injusta e cruel. Porém, eles dizem que amam a democracia, mera hipocrisia. E nós, pobres mortais, ficamos pagando impostos e mais impostos para manter uma tropa de incompetentes dentro dos becos da escuridão da República.

A pergunta que não quer calar é: será que eles não percebem o quanto são contraditórios? Pois, todos eles dizem que amam a liberdade e a democracia. Todavia, trabalham nos labirintos das casas para destruir um relâmpago de luz de democracia que surge. E pior, são aparentemente favorecidos com todas as confusões que espalham, sem se importarem com as consequências.

A fome e o desejo de poder, por parte dos políticos e por parte de alguns do judiciário, estão inchando a República de tal forma que o povo não suporta mais. Tanto de um lado, como do outro, deixam claro que o único objetivo é se manter no poder a qualquer custo. E é deste jogo sujo que surge a miséria, a fome, o desamparo social, a insegurança, o desemprego, o fracasso da saúde e da educação.

O jogo político é sinônimo de jogo sujo, de busca incessante e sem respeito ou moral para se manter no poder, mesmo que isso custe o desprezo às regras democráticas. E poucos são que não caem na confusão da desonra e dos escândalos constantes de corrupção. E assim, todos eles, sabendo que estão levando a nação a um atraso social e educacional, assim como a condenação de continuar como país de terceiro mundo, não dão importância, pois o objetivo é levar vantagem para si ou para terceiros.

O jogo sujo da política dominante tem levado o país a miséria e a fome, ao desemprego, a avassaladora corrupção em todas as instituições, aos preços exorbitantes, a inflação descontrolada, a incompetência arrogante dos líderes, ao uso das redes sociais apenas com futilidades, a escalada da hipocrisia religiosa, além das intimidações e favorecimentos duvidáveis.

Portanto, tornou-se quase institucionalizada no meio político a falsidade, o fingimento da política suja e a corrupta, que já capturou todos os cantos da nação. As quais são reveladas todos os dias pelos meios de comunicação sérios, os quais são poucos políticos ou partidos que ainda não se venderam pelas trinta moedas. E assim, continuamos a penalizar a educação, a segurança e a saúde pública em nome de uma falsa democracia que apenas privilegia os abastados e os donos do poder, enquanto a massa sofre as dores da miséria e do abandono social.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo