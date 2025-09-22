O ETERNO, O JUSTO JUIZ UNIVERSAL. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O ETERNO, O JUSTO JUIZ UNIVERSAL.

Apresento alguns versículos das Sagradas Letras, que trazem a luz da compreensão sobre o juiz universal, o Eterno. Este, que reina acima da morte, das estrelas e seu trono, está no santo dos santos. Porquanto, antes que houvesse qualquer coisa, Ele já existia, como revela o salmista ao dizer: “Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono” (Salmos 97.2).

1 – Único legislador – Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? (Tiago 4:12)

2- Ele julgará – E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. (Isaías 2:4)

3- Juiz dos mundos – O SENHOR se levanta para pleitear, e põe-se de pé para julgar os povos. (Isaías 3:13)

4- As decisões – Deus é o juiz; a um abate e a outro exalta. (Salmos 75:7)

5- O justo Juiz do universo – Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. (2Timóteo 4:8)

6- Decisão do juiz universal – E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até mui longe; e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices; uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. (Miqueias 4:3)

7- Não há ninguém maior que o rei universal – Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como a limpa lã; o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. (Daniel 7:9-10)

8- O justo julgador – movam-se as nações e subam ao vale de Josafá; porque ali me assentarei, para julgar todas as nações em redor. (Joel 3:12)

9- O juiz que reina no universo – E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. (Apocalipse 20:11-15)

10- A presença do juiz universal – E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; Porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá subsistir? (Apocalipse 6:15-17)

11- O seu juízo permanece para sempre –Mas o SENHOR permanece no seu trono eternamente(‘olam), trono que erigiu (kun) para julgar (mishpat)” (Sl 9:7).

Portanto, o justo juiz É: a face da alegria; é o degrau da sabedoria; é aquele que ensina o caminho justo; é a fonte das águas; é o senhor do deserto; é aquele que está acima da morte, reinado; é a ponte sobre os abismos. Quanto à sua natureza, o justo juiz é: justo, imparcial no seu julgamento, cheio de compaixão, misericórdia, bondade, amor com quem sofre, amigo dos aflitos e pais de quem sofre.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo