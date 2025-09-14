O ALIENÍGENA (PARTE XXXV)

Clauder

Clauder Arcanjp*

Pintura “A Liberdade guiando o povo”, de Eugène Delacroix.

Após o interrogatório dos sete detidos, o grupo se dividiu sobre os próximos passos.

O agente da lei, Cabo Jacinto Gamão, queria partir para a ofensiva: desbaratar a gangue, prender a alta cúpula e enterrar de vez o mistério.

O protofilósofo de Licânia pedia prudência:

— Se formos afoitos, poderemos pôr a caçada no mato. Ou seria pôr o alienígena no empíreo? Verbum semper fons mysterii est.

Nabuco, recluso, fiava e cofiava os pelos do bigode. Silente e pensativo. Nem um ai lhe escapava. Melhor, nem um miau vazava por entre seus lábios.

Severíssimo Pancão, com os bagos em chama, mastigava suas dúvidas, enquanto sondava o aroma escrotal. Ao ser interpelado sobre seu ponto de vista, Pancão desabafou:

— Fui treinado para agir, não para decidir! Aguardo, então, sempre ordens superiores.

Companheiro Acácio resolveu convocar uma assembleia geral:

— Para o bem geral da província fica estabelecido, em caráter extraordinário, uma sessão dos filhos de Licânia, com o fito de decidir, promulgar…

E todos se retiraram, deixando Acácio a vomitar o seu palavrório oceânico, sem peias nem meias palavras, pois saibam-no infinito. Da última vez, cuidou logo de relembrar o João Américo, o improviso acaciano superou a marca olímpica de três dias e duas noites.

— Voltem aqui. Ainda não terminei! — protestou o Companheiro, acacianamente, ao perceber o esfumar do quórum.

— Aí dentro! — devolveu o Coronel Jorge.

— Coronel!… O senhor está de volta? — saudou Acácio.

— Não, seu filho de uma égua, estou saindo. Odeio perguntas burras!

Antes que a situação caminhasse para um jogo de ataque e contra-ataque, seu Zequinha interveio:

— Voltamos e, hoje, queremos uma Licânia para todos. Não poderemos ter paz se dermos anistia aos crimes cometidos. Os culpados devem ser julgados, sob a égide de um judiciário livre e independente, com amplo direito à defesa e ao necessário contraditório. E, caso sejam considerados culpados, submetidos ao rigor da lei.

Os aplausos correram pelas ruas de Licânia. Com pouco, outros licanienses retornaram. Em questão de minutos, a Praça do Poeta vibrava novamente, lotada de cidadãos e cidadãs empolgados com um novo amanhã.

Decidiu-se, por unanimidade, entregar o caso à justiça e aguardar, sem maiores prolegômenos.

& & &

Noite alta, a cidade ganhou um brilho estranho. As casas reavivaram suas cores; as roupas dos presentes como se engomadas para novo festejo; os risos largos, os licanienses se viram invadidos por uma ventura assanhada.

— Aqueles que lutaram serão premiados. Estamos livres. Viva a liberdade!

Entre assovios, hurras e gaitadas, Nabuco e Goiaba dormitavam à sombra de um fícus-benjamim. Quando…

— Hah!… Hah!… Hah!…

Calma, medroso leitor, esta risada é minha.

João Américo, já com o espírito batizado pelo espírito da pinga, brandiu, jocoso:

— Quicumque clunes habet, timet.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.