O ALIENÍGENA (PARTE XXXIII)

Clauder Arcanjo*

Tudo estava escuro. Silêncio de incomodar surdos. Eu a caminhar sobre

um solo arenoso; quanto mais avançava, mais sentia recuar.

Como a noite se espichava, arregalei cada vez mais a botica dos olhos

para ver se antecipava uma fresta de um amanhecer que nunca vinha.

Tropecei num troço grosso e caí. Ao me levantar, passei a mão naquilo

que me levara ao solo e senti uma pele grossa. Grossa como nunca sentira.

Segui com as duas mãos a tal da courama espessa; isso para ver se

desvendava o mistério. Não era algo pequeno, logo percebi.

Subi naquele troço; e, quando dei por mim, estava sentado sobre um

bicho enorme. Ele se levantou, eu me aprumei para não cair, e vi seus olhos de

fogo, a alumiar o meu medo, revelando-me que estava em cima de um…

dinossauro.

— Um dinossauro em Licânia!

& & &

— Acorda, Acácio!

— Não, não, socorro! Um dinossauro. Por onde ele foi, Severíssimo

Pancão?

Severíssimo amassou os bagos, enquanto disparou:

— Eu bebo, e o Acácio é quem fica de porre? Maluco, você está vendo

coisas!

Companheiro Acácio encolheu-se, abraçando-se às próprias pernas.

Com pouco, abriu os olhos devagar, como a se certificar de que tudo não

passara de um simples sonho.

Nabuco, traquinas, tangeu um calango para junto do assustado homem.

Este, ao ver o réptil, fugiu em corrida desembestada, aos gritos de pavor:

— Meu pai do Céu, é o filhote dele.

— Volte aqui, seu filho de uma mãe frouxo! — exigiu Severíssimo

Pancão.

Qual o quê, caríssimo leitor! Acácio, em veloz fuga, a nos alertar:

— Fujam enquanto podem! O pai dele voltará depressa para se vingar

desta terra maldita!

& & &

E eu, narrador surpreso, fico por aqui. Confesso que um dinossauro,

mesmo em pesadelo, pôs-me cabreiro com esta minha historieta.

Melhor dar um tempo com tal noveleta. Não sei o que pode mais

acontecer nesta narrativa de mistério.

Se um alienígena já era demais para alguns; se um gato, metido a

sabido, enchera o bornal de credulidade de outros; se um bando de

personagens frouxos tornara tudo tão malvisto pela crítica… Um dinossauro,

com um filhote em tez de calango, pôs o meu narrar em crise mortal.

Não sei se volto. Fomos felizes, enquanto durou.

— Isso parece juras de casório, seu Arcanjo!

Quem falou isso? Apareça, apareça!

“Tudo estava escuro. Silêncio de incomodar surdos. Eu a caminhar

sobre um solo arenoso; quanto mais avançava, mais sentia recuar.”

Nem pense em me plagiar, seu infeliz! Apareça, se for homem! Apareça!

& & &

Severíssimo Pancão, que a tudo assistia incrédulo, coçou os bagos com

força. Em seguida, conferiu o “aroma dos bagulhos”, inspirando a essência do

odor escrotal.

João Américo, o protofilósofo de Licânia, mesmo distante da cena,

filosofou:

— In terra timorum, parvulus in gigantem mutatur.

Nem Deus, muito menos o Diabo, sabe o que virá.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.