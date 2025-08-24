O ALIENÍGENA (PARTE XXXII)

Clauder Arcanjo*

— Sou eu, cambada de frouxos!

— Severíssimo Pancão! E nós que já o imaginávamos muitas léguas longe daqui, amigo! — saudou o Companheiro Acácio.

— Qual o quê? Fingi que fugia com os outros só para cubar melhor o ambiente.

Falava de mansinho, enquanto amassava os bagos.

Nabuco, que não suportava falhas de etiqueta entre cavalheiros, cuidou de resmungar em miados de protesto:

— Miau?!… Shufzzz!… Miau!…

— O que é que esse gato velho tem? Será que está com fome? Vou arranjar uma piaba para ele, não seria bom? — inquiriu o recém-chegado.

Afastei um pouco Nabuco da conversa, a fim de evitar maiores dissabores, bem como impedir interrupções na narrativa de Severíssimo.

— Continue, continue — pedi-lhe.

Severíssimo Pancão meteu a mão por dentro da calça de algodão surrada; e, antes de prosseguir, coçou os bagulhos com ritmo e força. Em seguida, avançou:

— Estranhei que, uma semana antes da primeira visagem com esse tal de a-lien… alien-gi…

— Alienígena, Pancão! — ajudei-o.

— Sim, pois muito bem. Uma semana antes, não sei se se lembram disso, deu entrada na Pousada do Santíssimo um homem de modos e falas de povo do estrangeiro. Passei a segui-lo e…

— E?!…

Meteu novamente a mão para amassar os bagos, depois levando-a em direção ao nariz, fungando profundamente, antes de continuar:

— Toda manhã, o cabra nem tomava café e já seguia para o Serrote da Rola. Lá media e remexia com tudo: recolhia pedras, riscava os paredões com um martelinho esquisito. No final, pesava o recolhido, pondo cada pedrinha numa balança diferente, levando-as em seguida para dentro do seu quarto na pousada.

Acácio olhou para mim. Nabuco arrepiou-se todo, como se aquilo tivesse jeito de arrumação…

Não deixei Nabuco se pronunciar, advertindo a todos:

— Não vamos interromper!

— E ninguém bebe aqui, não? Estou de língua seca, meu povo! — protestou.

— Acácio, traga um copo d’água para o Severíssimo — solicitei.

Antes do Companheiro fazer modos de se levantar, o sujeito disparou:

— Água nesta boca aqui não entra. Preciso de uma pinga, só ela mata esta minha sede!

Companheiro Acácio trouxe-lhe uma garrafa de Amansa Corno, cachaça famosa da Serra da Meruoca.

Quatro tragos depois, Severíssimo tornou à narrativa:

— E quanto mais o sujeito pesquisava, mais o ali-en… alien-gi…

— Miau?!… Shufzzz!… Shiz!…

— Nabuco, controle-se! Não podemos colocar a caçada no mato. Esse depoimento pode nos abrir uma linha nova e surpreendente de investigação! — soprei bem próximo do bichano.

— O que esse gato velho está querendo?

Nisso, a coisa resvalou para a luta livre. Nabuco partiu para cima do Severíssimo, e os dois se embolaram pelo chão de Licânia.

— Shizf… Miau…

(Traduzindo da linguagem felina, teríamos: “Gato velho são meus ovos!”)

Tentei separar os contendores, recebi uma unhada do Nabuco e uma mãozada nos beiços do Severíssimo.

Meio tonto, clamei pela intercessão do Companheiro Acácio. Este, sentado num banco da Praça do Poeta, a tudo assistia, impávido. Não sem antes advertir-me, em seu latim de ginasial:

— Vita longa est, pugna brevis.

& & &

A briga encerrou-se somente quando a noite já ia alta.

— Uh! Uh!…

A gente retorna na semana que entra.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.