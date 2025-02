O alienígena (Parte III)

Clauder Arcanjo*

O Império das Luzes, de René Magritte.

A prefeitura, com sede provisória no Serrote da Rola, enviou Gazumba, disfarçado de ninja, para a cidade de Sobral, a fim de solicitar reforço no combate à assombração que tornara Licânia uma cidade despovoada.

Uma semana depois, Gazumba retornou na companhia de um sujeito de cabelos e barba brancos sempre assanhados, olhar percuciente, jeito de quem desvendara o último mistério do espaço sideral.

— Muito prazer, seu prefeito.

— Prazer, senhor…

— Robertão Social, ao seu dispor.

— Muito bem, senhor Robertão. O caso é que Licânia está infestada de visagens.

— Exagero seu, prefeito — tentou argumentar Gazumba. Ele que, no intuito de limpar a poeira da garganta, já entornava a terceira dose da cachaça serrana do Bar do Edir.

— O assunto em questão não lhe diz respeito. O trato aqui é de interesse público e requer sigilo oficial. E bem sabemos que língua de bêbado não tem freio. Cuide de se retirar do meu gabinete — ordenou o chefe da municipalidade.

Gazumba, já de orelha quente, disparou:

— Gabinete é meus ov…

Com receio da coisa desbancar para a bagunça, Robertão Social, de olho em um novo contrato, serenou os ânimos, mudando o rumo da conversa:

— Preciso de detalhes.

E puxou da caderneta, anotando os fatos que marcaram os últimos dias da província.

Pouco depois, Robertão pediu silêncio aos presentes e recolheu-se no ponto mais alto do serrote. Alguns membros da oposição afirmam que para lá seguiu tão somente para aliviar os gases intestinais que o afligiam; os da situação viram em tal atitude evidentes sinais de quem procura captar as ondas holísticas do indecifrável.

Ao cair da tarde, Robertão solicitou o preparo de um chá à base de pião roxo:

— Fundamental para intensificar a nossa percepção extrassensorial! — defendeu perante meia dúzia de pinguços alucinados.

A infusão foi preparada e servida, entre uma pinga e outra. Meia hora depois, um grito, uníssono, levou aquela legião de pretensos investigadores para o matagal.

De lá ninguém colheu nada de misterioso. Melhor, apenas ouviram os estampidos de flatulentos intestinos, seguidos de gemidos horrorosos.

— Ai, ai, mamãe. Prometo nunca mais beber nada — jurou Gazumba, contrito após o nó arrochado que apertou suas tripas no momento de uma das benditas cólicas.

— Esse filho de uma égua jura assim porque é órfão de mãe — esclareceu João Américo, sempre sapiente.

& & &

Na manhã seguinte, de tripas limpas, os humilhados foram exaltados. Explico. Robertão Social elogiou a abnegação dos seus assistentes, explicando em seguida:

— Quando temos o intestino sujo, a visão é turva. Todo investigador que se preza reconhece este meu primado investigativo. Plenum intestinum, visio pauperum.

E o capítulo se encerra por aqui. Por uma citação em latim nem o alienígena de Licânia (muito menos o narrador) esperava.

Deem-me um tempo, incrédulos leitores. No próximo capítulo, eu voltarei com coisas mais macabras. Fui.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.