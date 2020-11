O alerta da Holanda contra os ‘caçadores de pedófilos’

As autoridades disseram que o professor aposentado estava ciente de que o menino era menor, mas não havia evidências de que ele tivesse tido contatos sexuais anteriores com outros menores.

O ataque na cidade de Arnhem é o mais recente de uma série de 250 incidentes cometidos pelos chamados “caçadores de pedófilos” na Holanda.

O que aconteceu em Arnhem?

O ex-professor chegou ao local combinado para o encontro no dia 28 de outubro e foi seguido quando retornou à sua casa. Ele foi espancado por um grupo de meninos e mais tarde morreu no hospital.

Jamil Roethof, advogado de um menino de 15 anos implicado no ataque, disse ao site de notícias local De Gelderlander que a ideia de caçar pedófilos veio do “tédio do coronavírus”. O jovem não fez parte do ataque.

Legenda da foto, No último fim de semana, foi realizada uma cerimônia de homenagem ao professor assassinado

Roethof disse que os adolescentes só queriam repreender o homem e não tinham a ideia premeditada de atacá-lo. Ele sugeriu que o ex-professor havia morrido de uma queda.