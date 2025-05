Número de motocicletas ultrapassa o de carros no RN, aponta Detran

Frota de motos ultrapassou em cerca de 12 mil o número de carros no estado, após aumento de 67% nos registros de novos veículos de duas rodas de 2020 até 2024.

Por g1 RN

19/05/2025 14h32 Atualizado há 2 horas

Trânsito em Natal (RN) Rio grande do norte — Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi

O número de motocicletas em circulação no Rio Grande do Norte ultrapassou o número de carros, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (19) pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran).

De acordo com o órgão, são cerca de 12,4 mil motocicletas a mais que automóveis registrados no estado. Os números absolutos são:

Motocicletas – 680.948;

Carros – 668.460.

🔎 São considerados também como motocicletas as motonetas e os ciclomotores. Já os carros são aqueles com capacidade para até oito pessoas.

A frota de motocicletas alcançou, segundo o Detran, 41,43% do total dos veículos registrados em circulação no estado contra os 40,67% dos carros.

De acordo com o Setor de Estatísticas do Detran, houve um aumento de 67,6% na frota de motocicletas entre 2020 e 2024.

De 2020 para 2021, apontou o órgão, o número de novos registros anuais de motocicletas foi de 19.881. Já de 2023 para 2024, esse número passou para 33.315. A média de crescimento anual neste período foi de 26.150.

O levantamento do Detran apontou que em Natal, no entanto, a frota de carros permanecia maior, representando 51,39% do total dos veículos contra 28,30% das motocicletas.

O crescimento no número de motos nos últimos anos também foi “expressivo” na cidade, de acordo com o Detran.

Entre 2020 e 2021 foram registrados 3.408 novos veículos dessa categoria, número que saltou para 5.525 entre 2023 e 2024, representando um aumento de 62,11%. A média anual de crescimento no período foi de 4.463 veículos.

Políticas públicas para motociclistas

Para o Detran, esse levantamento reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à segurança dos condutores de motocicletas, especialmente por meio de ações educativas e de fiscalização.

O subcoordenador de Educação para o Trânsito do Detran/RN, Hamurab Figueiredo, destacou que o órgão tem intensificado campanhas educativas e ações fiscalizatórias em resposta ao crescimento da frota de motocicletas no estado.

“Na parte educativa, estamos promovendo ações de informação e conscientização em escolas e nas ruas, tanto na capital quanto no interior. O trabalho cooperativo com instituições parceiras é fundamental para reduzir os sinistros e preservar vidas no trânsito”, concluiu.