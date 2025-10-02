Número de brasileiros deportados dos EUA bate recorde e chega a 2,2 mil em 2025

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar já registrado desde 2020, início da série histórica. Só neste ano, 2.268 pessoas foram extraditadas ao país, segundo a Polícia Federal.

O recorde foi alcançado com o voo que trouxe 110 passageiros na noite de quarta-feira (1º) ao Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.

A soma de deportados para o Brasil de janeiro a 1° de outubro já é 37% maior que o número de todo o ano de 2024.

Desde janeiro, já foram 24 voos de deportação, sendo um ainda durante o governo de Joe Biden, e 23 no de Donald Trump, que tomou posse em 20 de janeiro.

A expectativa é que outros 12 voos cheguem até dezembro, em frequência semanal. Até então, o maior número havia sido em 2021, quando 2.188 brasileiros foram deportados.