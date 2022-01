Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura é inaugurado na Ufersa

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) inaugurou na semana passada o Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura (NCTA). O prédio vai servir como apoio administrativo e financeiro, além de ser eixo de pesquisas na área da apicultura da universidade.

A solenidade de abertura aconteceu na Fazenda Experimental da Ufersa, onde o NCTA está localizado. O Núcleo foi idealizado inicialmente na gestão do professor Josivan Barbosa e as obras começaram na gestão do professor José Arimateira de Matos. A reitora, professora Ludmilla Oliveira expressa sua felicidade e responsabilidade em estar concretizando esse projeto.

“Nós estamos hoje na nossa gestão inaugurando o trabalho de duas gestões e dando não só a continuidade, mas também assumindo o compromisso de ampliar, de fazer com que a atividade da apicultura venha continuar sendo fortalecida, e tendo o reconhecimento que ela precisa ter em nível nacional e internacional”, explica a reitora.

A Coordenação do NCTA é de responsabilidade da professora doutora Kátia Gramacho. Segundo ela, esse é apenas o início de um longo trabalho. “A sensação é de alegria e dever cumprido, porque a gente cria metas da construção e de elaboração, e a sensação também de ansiedade porque a partir de agora a gente vai trabalhar muito mais”, coloca a professora Kátia. Ela acrescenta que um dos principais objetivos do Núcleo é em relação à capacitação de novos apicultores.

O espaço físico conta com bloco didático, voltado a cursos, pesquisas, serviços de extensão, capacitações, orientações e assistência técnica. O NCTA também funcionará como um núcleo avançado de pesquisa e difusão de tecnologia na área de apicultura da Ufersa, acolhendo estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

A reitora informou que esse é apenas um dos diversos projetos que a Ufersa irá realizar durante o ano de 2022, além de continuar ampliando a fortalecendo as ações já existentes. “A ideia é que em todos os campi da universidade, inclusive os novos campi, que estão trabalhando para serem criados, já venham ter conhecimento, que o semiárido procure a Fazenda Experimental para que a gente tenha esse local como referência de trabalho”, finaliza a reitora Ludmilla Oliveira.