Novos radares em Mossoró passam a funcionar a partir de 1º de abril

Somente neste ano, Mossoró já registrou 1.042 acidentes de trânsito, sendo 948 com vítimas e 94 sem vítimas, de acordo com dados coletados pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem). Isso representa uma média de aproximadamente 11 acidentes por dia. O excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização e a imprudência são as principais causas desses números alarmantes. Diante desse cenário, a Sesdem inicia, a partir de 1º de abril, a operação de novos radares, redutores de velocidade e equipamentos de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo claro de reduzir acidentes e salvar vidas.

Os radares estarão em funcionamento na Avenida Presidente Dutra, próximo à antiga AABB e nas proximidades da Igreja do Alto de São Manoel; na Avenida João da Escóssia, próximo ao Estádio Municipal; na Rua Melo Franco, perto do cemitério; e na Avenida Rio Branco com Rua Seis de Janeiro. Os locais foram escolhidos com base nos dados de acidentes e na necessidade de reforçar a segurança viária.

Já os novos equipamentos de videomonitoramento serão instalados nos seguintes pontos:

– Rua Santos Dumont com Rua Coronel Gurgel

– Avenida Alberto Maranhão com Avenida Augusto Severo

– Avenida Dix-sept Rosado com Travessa Martins de Vasconcelos

– Avenida Santos Dumont com Rua Coronel Vicente Sabóia

– Rua Coronel Gurgel com Rua Alfredo Fernandes

– Avenida Rio Branco com Rua Frei Miguelinho

– Avenida Rio Branco com Avenida Augusto Severo

– Avenida Rio Branco com Rua Felipe Camarão

– Rua João Marcelino com Avenida Diocesana

– Avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado com Rua Doutor Mário Negócio

Dirretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia reforça a importância da medida:

“Esses equipamentos têm como principal objetivo promover o respeito à vida e o controle de velocidade, garantindo um amparo legal para a segurança no trânsito. Diante de um cenário de desrespeito às normas e do crescente número de mortes, estamos intensificando a fiscalização para proporcionar mais segurança na mobilidade urbana e incentivar a conscientização dos condutores em Mossoró. Portanto, fique atento, respeite os limites de velocidade e contribua para um trânsito mais seguro. Assim, todos saem ganhando.”