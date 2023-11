Novos Postos Avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica são reconhecidos

Durante o segundo dia da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que acontece nesta quarta-feira (22), no Auditório Tocandira, no Parque das Dunas, o Cajueiro de Pirangi, a Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APAJ) e o Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP) foram reconhecidos como novos Postos Avançados da RBMA. O Parque das Dunas e o Parque da Cidade, ambos localizados em Natal, tiveram seus títulos renovados por unanimidade.

Além da titulação e renovação dos Postos Avançados, na pauta da Reunião de hoje foram discutidas e apresentadas propostas de projetos relevantes para a conservação e recuperação da Mata Atlântica ao longo das regiões do Brasil; compartilhamento de experiências socioambientais exitosas e a Minuta da Carta de Natal.

“Ao longo do país temos 70 postos e precisamos realinhar e redefinir os programas que atendam a realidade do Bioma. Discutimos hoje o cumprimento das funções dos postos, questões estruturais, além da comunicação e articulação entre a gestão dessas unidades e o Conselho Nacional. Os postos avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica são peças-chave na preservação desse ecossistema precioso, integrando esforços de conservação, pesquisa, educação e gestão sustentável”, disse a presidente da RBMA, Mary Sorage.

Algumas Unidades de Conservação administradas pelo Governo do RN, por meio do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) agora fazem parte da rede de Postos. Antes de receberem a certificação pelo Conselho da RBMA, os gestores tiveram momentos de apresentação desses ambientes.

O gestor do Cajueiro de Pirangi, Lucas Fagundes, realizou uma apresentação para propor que o local fosse inserido na categoria de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em razão de suas características. Dentre os diversos pontos elencados em sua fala, Lucas comentou que, apesar de ser constituído de uma única planta, o lugar serve de abrigo para vários animais e outros organismos biológicos, como é o exemplo do menor lagarto das Américas, o lagarto-de-folhiço, que foi identificado no Cajueiro pela primeira vez no ano de 2019. Além da função turística, o Cajueiro cumpre um importante papel socioambiental, firmando parcerias com escolas públicas e demais instituições.

Em 20 de dezembro deste ano, o Cajueiro completará 135 anos. A média de visitantes por ano é de 300 mil pessoas.

A Área de Proteção Ambiental Jenipabu foi apresentada pelo gestor e membro do Núcleo de Unidades de Conservação (NUC/Idema), Tiego Costa, o qual também defendeu a proposta de reconhecimento do local como Posto Avançado. O gestor comentou sobre o histórico da Unidade de Conservação, ressaltando o trabalho de Conservação da biodiversidade no local, desafios, ações pontuais e programas contínuos na APAJ, treinamentos e formações com a comunidade local, além do monitoramento e conhecimento científico.

A última apresentação de proposta por parte do Idema foi do Parque Estadual Mata da Pipa. A bióloga e gestora da Unidade, Mariana Gondim, abordou a importância do PEMP para a educação ambiental, o turismo sustentável e a valorização das comunidades locais no município de Tibau do Sul, como a comunidade de remanescente de quilombola, no Distrito de Sibaúma. Mariana ressaltou questões de conhecimento tradicional e científico e as trilhas ecológicas em desenvolvimento no local.

O Sítio Curió, no Ceará, e a Aruá Observação de Aves, na Bahia, estão entre as áreas que ganharam a titulação de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira na manhã de hoje.

A Reunião desta quarta-feira (22) integra a programação do 32º Encontro Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), que acontece até o próximo sábado (25). Nesta quinta (23) e sexta-feira (24) haverá o Seminário Nacional ‘Mata Atlântica – Implementando o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal da CDB’, no auditório Geólogo José Gilson Vilaça, na sede do Idema. Ao final do evento, será produzida coletivamente a Carta de Natal, buscando traçar os primeiros passos da jornada da RBMA.

A solenidade de abertura do Seminário ocorrerá às 9h, com a participação de representantes da Unesco, Ministério do Meio Ambiente, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA, Aldeia Katu, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, entre outras entidades.

*Postos Avançados*

Os Postos Avançados são verdadeiras vitrines da Reserva da Biosfera e demonstram na prática a implementação dos princípios do Programa MAB da UNESCO. Para que um local (Áreas Protegidas, Centros de Pesquisa, Núcleos de Educação Ambiental e outros) seja reconhecido como P.A. da RBMA é necessário que ali se desenvolvam de forma permanente e exemplar pelo menos duas das três funções de uma Reserva da Biosfera (conservação, desenvolvimento sustentável e conhecimento tradicional e científico). O título é concedido pelo Conselho Nacional da RBMA com validade de quatro anos, renováveis por tempo indeterminado mediante processo bastante rigoroso. A RBMA conta com uma Rede de 70 Postos Avançados, reconhecidos em 14 Estados.