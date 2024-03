Novos policiais civis tomam posse na próxima segunda-feira (18)

Na próxima segunda-feira (18), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte vai empossar 233 novos policiais civis aprovados em concurso público para os cargos de delegado, escrivão e agente de polícia. O ato solene será realizado no Holiday Inn Natal, em Lagoa Nova, Zona Sul de Natal, a partir das 18h30.

A nomeação dos novos servidores da PCRN foi anunciada no dia 24 de fevereiro de 2024. Ao todo, foram nomeados 40 delegados, 172 agentes e 21 escrivães. Com a posse coletiva, todos os cargos vagos de servidores falecidos, exonerados e aposentados serão repostos, respeitando assim a Lei de Responsabilidade Fiscal.