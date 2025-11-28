Novos freezers aumentam em 200% a capacidade do Hemonorte

Instituição responsável por fornecer à população do Rio Grande do Norte, entre outros benefícios, sangue com garantia de qualidade, o Hemonorte recebeu oficialmente nesta sexta-feira (28) dois novos freezers que aumentam em 200% a capacidade produtiva da unidade.

Os equipamentos, chamados de Blast Freezers, são oriundos do Ministério da Saúde, por meio do PAC Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e representam um investimento de R$ 1,2 milhão. Com eles, o armazenamento com foco na produção e distribuição de plasmas – líquido amarelo que é uma das partes do sangue e concentra a capacidade de coagulação – passa de 40 para 120 bolsas por ciclo de congelamento.

Ainda por meio do PAC Saúde, o Hemonorte receberá em breve mais sete freezers, sendo cinco com refrigeração até -35°C e dois de -80°C. “A equipe do Hemonorte veste a camisa do serviço e merece ser parabenizada por mais esse avanço. Também agradecemos ao esforço do Ministério em apresentar investimentos e soluções para o nosso estado”, apontou o secretário titular da Sesap, Alexandre Motta.