Novo tomógrafo para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) já foi adquirido pelo Governo do Estado

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte já adquiriu um novo tomógrafo que deve substituir o aparelho que operava no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) até outubro deste ano.

Ainda segundo a Sesap, a previsão é de que o equipamento seja entregue até o fim deste mês de dezembro. Em paralelo, a secretaria está conduzindo as providências para desmontagem do atual tomógrafo para a montagem da nova aparelhagem.

*TOMOGRAFIAS NÃO PARARAM EM MOSSORÓ*

Mesmo com a quebra do tomógrafo no Hospital Regional Tarcísio Maia, a população que precisou da realização do procedimento em Mossoró e região não ficou desassistida. O Governo do Estado agiu com rapidez e firmou convênios com o Hospital São Luiz e a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, garantindo a continuidade dos serviços.

Também foi reforçado o serviço de translado de pacientes 24 horas entre o HRTM e as unidades hospitalares conveniadas. Somente entre os meses de outubro e novembro foram realizadas 950 tomografias.

Diariamente estão disponíveis a ambulância própria do HRTM, além de uma ambulância de transporte avançado para pacientes críticos, tendo em vista que a ambulância do SAMU/Mossoró não pode atender esta demanda. As ambulâncias do Hospital da Mulher e do Hospital Rafael Fernandes também dão suporte aos atendimentos.

De segunda a sexta, durante o dia, os procedimentos acontecem na Liga; aos finais de semana, durante a noite e durante feriados, o Hospital São Luiz é responsável por receber pacientes do Tarcísio Maia.