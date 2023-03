Novo “salve” dos criminosos determina fechamento do Hospital Maternidade Divino Amor em Parnamirim

No início da tarde desta quinta-feira (23), servidores do Hospital Maternidade Divino Amor, em Parnamirim, na Grande Natal, foram informados sobre uma ligação telefônica para fechar a unidade hospitalarr imediatamente.

O clima de tensão tomou conta do Hospital. Policiais civis e agentes da Guarda Municipal da cidade já estão no local. Até o momento o Hospital não divulgou se vai cumprir a determinação do crime organizado.

Blog Daltro Emereciano