Bruno Guimarães é o primeiro reforço brasileiro da nova era do Newcastle. O clube inglês, comprado por um fundo da Arábia Saudita no ano passado, fechou neste sábado a contratação do meia, que estava no Lyon. Bruno assinou contrato de quatro anos e meio – até o fim da temporada 2025/26 -com a equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Atualmente concentrado com a seleção brasileira em Belo Horizonte, para o confronto contra o Paraguai na terça, no Mineirão, Bruno Guimarães foi visitado por uma comitiva de representantes do Newcastle na sexta, justamente para fechar os últimos detalhes do negócio. Ele realizou exames médicos antes de assinar o vínculo com o clube.

O Newcastle desembolsou cerca de 52 milhões de euros na transferência, valor que engloba o preço dos direitos econômicos, comissões, taxas e percentuais a clubes formadores. O montante equivale a cerca de R$ 312 milhões na cotação atual.

Aos 24 anos, Bruno Guimarães deixa o Lyon depois de duas temporadas e meia. Na França, ele conseguiu destaque pela tradicional equipe e se consolidou como membro da seleção olímpica, que viria a conquistara a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, no ano passado. Ele também passou a ter mais oportunidades na Seleção principal, sendo chamado por Tite para os compromissos da Data Fifa de janeiro. Na quinta-feira, ele ficou no banco no empate em 1 a 1 com o Equador.

Fonte: Portal Grande Ponto