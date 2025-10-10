Novo Programa RN + Exportação vai ampliar mercado internacional

O Governo do RN toma mais uma medida para superar as consequências do tarifaço adotado pelo governo dos EUA que atingiram empresas e setores da indústria. Neste sentido a governadora Fátima Bezerra assinou, nesta quinta-feira (9), decreto instituindo a nova política estadual de incentivo à exportação, denominado programa “RN+ Exportação” que tem como objetivo ampliar a participação de empresas potiguares nas atividades de comércio exterior.

“O RN+ Exportação é resultado de ampla discussão da administração estadual, instituições representativas do empresariado e Sebrae tendo como foco especial o acesso de micro, pequenas e médias empresas ao mercado internacional. O programa atuará para inserir as empresas locais no cenário global, bem como para diversificar a pauta exportadora com produtos de maior valor agregado”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

A chefe do Executivo acrescentou que “o programa RN + Exportação mostra a preocupação e o compromisso do Governo em fomentar cada vez mais o desenvolvimento e a indústria do RN. Nosso estado é o único da região Nordeste onde os empregos por CLT superam o programa Bolsa Família. E isso significa inclusão produtiva e inserção do cidadão no mundo do trabalho”.

“Governo é para encontrar soluções e facilitar a vida. O nosso governo está atento e fazendo sua parte promovendo parcerias profícuas pensando na empregabilidade e na saúde financeira do nosso RN”, disse o vice-governador Walter Alves.

O titular da SEFAZ, Carlos Eduardo Xavier destacou que a iniciativa fortalece a economia do Rio Grande do Norte e ajuda a reduzir os impactos das medidas do ‘tarifaço’ do governo norte-americano. “Toda crise gera oportunidades. Tomamos medidas conjunturas como dobrar a compensação dos incentivos do Proedi e adotamos pautas estruturantes junto ao mercado internacional com participação do Sebrae, visando atender grandes setores como sal e pescado e também pequenos empresas e indústrias com o intuito de aumentar participação no mercado internacional”, pontuou.

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Alan Oliveira, lembrou que “desde o anúncio do tarifaço a Governadora nos orientou a dialogar para buscar alternativas. Mantivemos contatos com o Governo Federal, elaboramos propostas do Estado dobrando a compensação financeira do Proedi e construímos o RN + Exportação que tem objetivo de abrir novos mercados. Várias empresas já aderiram e pretendemos chegar a 140 até o final de 2026. Temos uma nova política de Estado voltada para as exportações e que será acompanhada por um comitê para aferir seus resultados”. Secretário adjunto da SEDEC, Hugo Fonseca considerou: “O Governo do RN age com visão estratégica para termos grande impacto positivo na economia local”.

Para o presidente da Fiern, Roberto Serquiz “o Governo do Estado dá atenção ao empresariado e beneficia também os micros e pequenos empresários”. Por sua vez, o presidente da FCDL, José Lucena parabenizou a gestão estadual pelas medidas tomadas: “Temos um Governo que olha com uma grande lupa para setor produtivo”. O vice-presidente da FCDL, Stênio Max, reforçou: “este programa será como um novo guarda-chuva para as empresas do RN”. Representante da indústria Salineira, Airton Torres foi taxativo: “As medidas tomadas pelo Governo do RN já contribuem significativamente para manter empregos e a produção”.

Superintendente do Sebrae, Zeca Melo, enfatizou a “atuação conjunta com o Governo e empresariado para ampliar a inserção dos pequenos e micros na exportação, incluindo confecções e alimentos. E a nossa perspectiva é de dobrar as exportações”.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) coordena o programa que prevê instrumentos para fortalecer a participação potiguar no comércio exterior, como capacitações, treinamentos dos empreendedores visando a manutenção dos empregos, aumento do número de mercados, incremento do número de empresas exportadoras e ampliação do valor e volume exportado pelo RN. A iniciativa também buscará facilitar o acesso das empresas a linhas de crédito e a instrumentos de financiamento e seguro de crédito à exportação. Em parceria com o com o SEBRAE a SEDEC ainda vai realizar ações de apoio logístico, diagnóstico, feiras, capacitações, abertura de mercados no comércio internacional.

Para subsidiar as ações do programa, a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) e a SEDEC farão análises das movimentações econômicas das empresas estabelecidas no Estado.

O evento contou também com presença de importantes representantes do setor produtivo e do Governo do Estado. Entre eles Laumir Barreto, representante da Fecomércio; Ubirajara Lopes, vice-presidente de Finanças do Sistema FAERN/SENAR; Marcelo Toscano, diretor de Operações do Sebrae RN; Arimar França, representante do Sindicato da Pesca. Pela gestão estadual participaram ainda o secretário Luciano Santos (SEAF), adjunto do GAC, Ivanilson Maia, adjunto da SAPE, Marcelo Junior, Rejane Oliveira (SEPLAN).